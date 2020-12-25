Uzaktayken bitkilerinizi sulamanın 5 harika yolu

Bir tabağı su kanalı olarak kullanma

Bu yöntem, özel bakım gerektirmeyen basit bitkiler için iyi bir çözüm olabilir. İhtiyacınız olan tek şey derin bir tabak. Saksınızın rahatlıkla içine oturacağı uygun büyüklükte bir tabak seçin. Suyla doldurun ve bitkinizi üzerine koyun. Bu şekilde bitkiniz köklerinden suyu yavaş yavaş alacaktır. Bu yöntemle birkaç gün siz olmadan da idare edebilir.

Önerilen süre:2-3 gün

Sulama şişesi yapmak

Bu yöntem, her gün sulanması gereken bitkiler için çok işe yarayabilir. Aşağıdakileri yapmak için kapaklı bir şişeye ihtiyacınız olacak:

Şişenin kapağına 5 minik delik açın. Ardından şişeyi suyla doldurun. Bitkinizin toprağına bir çukur kazın ve kapağı aşağı bakacak şekilde şişeyi içine yerleştirin

Önerilen süre: Yaklaşık 5 gün

Bitkiniz için bir banyo hazırlamak

Bu yol için bitkinizi lavaboya yerleştirmeniz gerekeceğinden, çok fazla suya ihtiyaç duyan ve çok fazla güneş almayan bitkiler için en iyisidir. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Lavabonuzu bitkilerinizin ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz kadar su ile doldurun. Lavabonuzu çizmemek için suyun üzerine bir havlu koyun. Bitkileri lavabodaki havlunun üzerine yerleştirin.

Önerilen süre: 1 hafta

İp damla sistemi yapmak

Bu çözüm, daha uzun süreler için iyidir. Hatta birkaç bitkiyi sulamak için bile kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler:

Pamuklu bir ip alın. Pamuk olduğundan emin olun çünkü bu suyu toprağa aktaran en emici malzemedir. İpin bir ucunu toprağa, ikincisini bir bardak suya koyun. Bardağın içini suyla doldurun. Pamuk ip suyu çektikçe bitkinize de aktaracaktır.

Önerilen süre: 1-3 hafta

Plastik poşet serası yapmak

Bu yöntem çok kolaydır ve gerçekten uzun ömürlü bir çözüm olabilir. Her şeyi doğru bir şekilde yapmak için şu adımları dikkatlice izleyin:

Öncelikle sera için temel oluşturun. Bu temel için saksının her köşesine 4 tahta kazık koyun. Bitkinizi her zamanki gibi sulayın. Isınmasını önlemek için doğrudan güneş ışığından uzak tuttuğunuzdan emin olun. Bitkinizi plastik bir torbaya sarın. Torba, yaprakların torbaya değmemesi için yeterince büyük olmalıdır.

Önerilen süre: Yaklaşık 2 ay