Üstün Zekalılar Komite Kongresi

Uluslararası Eğitimde Mükemmellik, Üstün Yeteneklilik, Yaratıcılık ve Gelişim Kongresine ev sahipliğini bu yıl İstanbul Üniversitesi yapıyor. 6- 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen kongre, Okyanus Koleji sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Açılış Seremonisi 6 Temmuzda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yer alan Prof Dr. Cemil Bilsel Salonu’nda saat 16.00’da Türk ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek.



Kongre 4 gün boyunca Nobel Ödüllü konuşmacıların, Dünya Üstün Zekalılar Komitesi Başkanı Taisir Subhi Yamin’in ve dünyaca ünlü bir çok akademisyenin de içinde bulunduğu katılımla eğitimde yaratıcılık ve yeniliğe doğru çıkılacak yolculukta önemli bir adım olacak.

Bu Uluslararası kongrede, sürdürülebilir eğitim sistemleri, eğitimde mükemmelliği yakalamak ve kaliteyi sürdürmek, eğitime entegre edilebilecek son teknolojiler, eğitim zorluğu çeken öğrencilerin aileleri için çalıştaylar, üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimi gibi pek çok önemli konu masaya yatırılacak.

4 gün boyunca İstanbul Üniversitesi’nde devam edecek Uluslararası Eğitimde Mükemellik, üstün yeteneklilik, yaratıcılık ve Gelişim Kongresi’nin hedef kitlesi ise, Aileler, psikologlar, akademisyenler, öğretmenler, okul idarecileri, lisans ve lisansüstü öğrencileri, üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimiyle ilgili uzman kişiler gibi çok geniş bir hedef kitleyi kapsıyor.

Saat 16.00’da gerçekleşecek açılış seremonisinden sonra ilk konuşmanın konusu “Üstün Yetenekli çocuklar büyüdüğünde ne olur” olacak. Joan Freeman’ın sunumundan sonra iki farklı konunun daha ele alınacağı konferansın “Hoşgeldiniz Resepsiyonu” ise saat 19.40’ta İst. Ünv. Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası’nda yer alan Havuzlu Bahçe’de, Dünya Üstün Zekalılar Komitesi, İst. Ünv. Akademisyenleri, yurt dışından gelen akademisyenler ve protokolün katılımıyla gerçekleşecek.