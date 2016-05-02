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Ünlü popçu Tarkan evlendi!

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Ünlü popçu Tarkan evlendi!
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Tarkan, Tarabya’daki lüks villasında sade bir tören ile dünya evine girdi.

Çift, 9 Nisan Cuma günü Tarkan'ın Tarabya’daki lüks villasının bahçesinde gerçekleşen tören ile dünya evine girdi. Törene çiftin aile yakınları katıldı. Sade bir törenle dünya evine giren çiftin düğün törenini önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi.

Ünlü popçu Tarkan evlendi

EVLENECEĞİNİ DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Tarkan beş yıldır birlikte olduğu Pınar Dilek’le evleneceğini Kıbrıs’taki yılbaşı konserinin ardından ilk kez Hürriyet’e açıklamıştı. Tarkan’ın “Pınar’la huzurlu bir ilişkim var. Kısmet olursa 2016’da evleneceğim” sözleri basında yankı uyandırmıştı.

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