Ünlü popçu Tarkan evlendi!

Çift, 9 Nisan Cuma günü Tarkan'ın Tarabya’daki lüks villasının bahçesinde gerçekleşen tören ile dünya evine girdi. Törene çiftin aile yakınları katıldı. Sade bir törenle dünya evine giren çiftin düğün törenini önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi.

EVLENECEĞİNİ DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Tarkan beş yıldır birlikte olduğu Pınar Dilek’le evleneceğini Kıbrıs’taki yılbaşı konserinin ardından ilk kez Hürriyet’e açıklamıştı. Tarkan’ın “Pınar’la huzurlu bir ilişkim var. Kısmet olursa 2016’da evleneceğim” sözleri basında yankı uyandırmıştı.

