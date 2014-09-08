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Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan evlendi!

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Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan evlendi!
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Film setinde başlayan aşk, nikah masasına taşındı.

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan görüntü yönetmeni sevgilisi Ahmet Sesigürgil ile sürpriz bir düğün ile evlendi. Çiftin düğününe sadece yakın çevresi katıldı.

Sevilen oyuncu Nehir Erdoğan ile görüntü yönetmeni sevgilisi Ahmet Sesigürgil 7 aydır süren birlikteliklerini nikah masasına taşıdılar. Çiftin, Kandillide gerçekleşen düğününe sadece yakın arkadaşları katıldı. Düğünden bir gün önce yapılan kına gecesinde Nehir Erdoğan göz yaşlarına hakim olamamıştı.

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