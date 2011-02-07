Türkiye'de bir ilk “Narponum”

Türkiye'nin ilk ve tek hamile-bebek-çocuk odaklı indirim kupon kitapçığı Narponum, birbirinden özel firmalardan yüzde 50'ye varan indirimlerle sezonda bile indirimli alışveriş imkanı sunuyor.

55 kuruluşa ait toplam 119 adet indirim kuponu içeren Narponum, gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak, sanat, spor, kültür, parti evi, kostüm tasarım, bebek ve çocuk mobilyası, hamile rehberlik hizmeti, hamile giyimi, butik pasta hizmeti, doğum fotoğrafçılığı, elektronik ve çocuk kuaförüne kadar çok çeşitli sektörlerden istediğiniz zaman indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Artık size özel fiyatlarla sezon sonunu beklemenize gerek yok.

Narponum Hediye Seçme Derdine Son Veriyor

Narponum'a www.narponum.com adresinden ulaşabilir, siparişinizi telefonla ya da sipariş formu üzerinden verebilirsiniz. İster kendiniz, çocuğunuz için alabilir; isterseniz sevdiğiniz bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz.

Narponum özellikle yeni markalar denemekten hoşlanan, çocuğuna aktiviteler arayan, dil eğitimi için seçim yapamayan, doğum günü için farklı mekan ve tadlar arayan aileler için rehber niteliği de taşıyor.

Kitapçık içinde anne adayları kendi ihtiyaçlarına yönelik markaları bulabilecekleri gibi, alternatif doğum günü mekan, süs ve pastaları, çocuğu için binicilik, bale ve spor aktivite adresleri, sanat merkezleri, sene sonunda okul gösterileri için kostüm kiralama firmaları, kitapçı ve kırtasiye markaları hatta, çocukların saçını kestirebileceğiniz özel kuaförlerin isimlerini ve indirim çeklerini bulabilir hatta oyuncak müzesini gezdikten sonra ücretsiz çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz.