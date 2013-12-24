Türkiye ergenlik dönemi ile yüzleşiyor

Ergenlik çağı sorunlarına dikkat çekmek için başlatılan “Ben Ergenim” projesi 27 Aralık’a kadar Kırklareli, Vize İlçesi Namık Kemal Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek eğitimlerle devam ediyor.

Orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin ‘ergenlik çağı sorunlarına’ yönelik, öğretmenleri ve ebeveynlerini de kapsayan bir eğitim çalışması olarak başlatılan ‘Ben Ergenim’ projesi okullarda fark yaratıyor. Başlangıç ayağında 10 ili kapsayan sosyal sorumluluk projesinin amacı; Türkiye’de gençler arasındaki şiddet eğilimini azaltmak ve yaşam umudunu artırmak.

Ben Ergenim projesi; gençlerin fiziksel şiddet ve umutsuzluk duygusuyla boğuştukları ‘ergenlik yolculuğunda’, onlara destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Türkiye genelinde ilköğretim okullarında 6-7 ve 8. sınıflara yönelik olarak uygulanan proje kapsamında hem ergenler, hem ebeveynleri, hem de öğretmenlerine eğitim ve psikolojik destek veriliyor.

Ergenin yardım çığlığı: Şiddet

‘Fiziksel şiddet eğilimi’, sayısal verilere dayandırıldığında yalnız Türkiye’de değil, dünyada da ciddi bir toplumsal sorun. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’na göre;

Her yıl 520 bin kişi, şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor,

Her gün, 1.400 kişi yaşama şansı ve umudunu, şiddet yüzünden kaybediyor.

Birleşmiş Milletler Küresel Şiddet Araştırması’na göre;

Çocuk ve ergenlerin %80-98’i, evde şiddete ve fiziksel cezalandırmaya maruz kalıyor,

Çocuk ve ergenlerin %30’u, bir şiddet aracı ile dövülüyor,

Türkiye’de 711 okulun %40’ında hala fiziksel cezalandırmaya başvuruluyor,

Öğrencilerin %18’i öğretmenleri ve okul çalışanlarına karşı şiddete başvuruyor.

Şiddet ve saldırgan tavırlar, aslında ergenlik sürecinde gençlerden yükselen bir ‘yardım çığlığı’. Karşılaştıkları sorunlara etkili bir çözüm bulamayan ergenler umutsuzluğa kapılıyor. Umutsuzluk ve gelecek için hayal kuramamak, toplumdaki olumlu diyaloga zarar veriyor. Sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirme çabalarını olumsuz etkiliyor. Ben Ergenim projesi çalışmalarında çocukların elinden çıkan resim, yazı gibi tüm ürünler, doğru yönlendirilmemiş ergenlerin ruh hallerini ve karmaşık duygularını çok net yansıtıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını oluşturan ‘eğitim, topluma yönelik değerler ve sosyal diyalog’ hedefleri ile yola çıkan AstraZeneca Türkiye, bu veriler ışığında ergenlik çağı bireylerine yönelik Ben Ergenim projesini hayata geçirdi. TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) tarafından eğitim ve alan çalışmaları yürütülen projenin 3 yıllık planlaması 10 ili kapsıyor. Ben Ergenim projesi çerçevesinde yalnızca ergenlik dönemindeki öğrencilere değil, öğretmenleri ve ebeveynlerine de eğitim ve psikolojik destek sağlanıyor. Amaç;

Ergenliğin bir büyüme evresi olduğuna yönelik farkındalığı artırmak,

Sağlıklı iletişim yollarını keşfetmiş mutlu bireyler yetiştirmek,

Ergenlik hakkında çocuklar kadar aileleri ve öğretmenlerini de bilinçlendirmek,

Çocukların iletişim ve sosyal becerilerini, duygusal farkındalıklarını arttırmak ve bunu bir hayat biçimi haline getirmelerini sağlamak.

Ben Ergenim projesi kapsamında yapılan atölye çalışmaları, bilimsel bir metodoloji izliyor. Öğrencilerin Şiddet Eğilimleri ve Umutsuzluk Düzeyleri, çalışma öncesi bilimsel psikolojik ölçekler aracılığı ile ölçülüyor. Çalışma sonrası belirli aralıklarla tekrar ölçülerek projenin etkisi tespit ediliyor. Elde edilen datanın, grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarla Türkiye’de akademik literatüre katkı sağlayacak bir çalışma olarak yayınlanması planlanıyor.

Projenin Nisan-Haziran 2013 döneminde gerçekleştirilen pilot çalışmaları, eğitim sonrasında ergenlerde şiddete yöneliminin azaldığı ve umut duygusunun arttığını gösteren bir tablo ortaya koydu. Haziran 2014’e kadar sürecek olan ilk proje yılının hedefi, bu olumlu etkiyi 10 farklı ilde, binlerce çocuğa yaymak.