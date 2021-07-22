Turgut isminin anlamı nedir? Turgut ne demek? Turgut adının özellikleri, analizi ve kökeni

Turgut isminin kökeni Türkçedir ve sadece erkekler için kullanılmaktadır. Turgut ismi iki farklı anlama gelmektedir. Konut, oturulacak yer anlamına gelen Turgut ünlü Türk denizci Turgut Reis anlamına da geliyor.

Turgut İsminin Anlamı Nedir? Turgut Ne Demek?

Türkiye’de Turgut ismine sahip kişi sayısı ortalama olarak 100 bin civarındadır. Turgut isminin rengi mavidir. Turgut oturulacak yer, konut demektir. Aynı zamanda Turgut ismi için ünlü denizci Turgut Reis demek olduğu bilgisi de yer almaktadır.

Turgut İsminin Özellikleri

Sakin bir kişiliği vardır ancak kalabalık kavga ortamlarına girmekten çekinmez. İnsanların arkasından konuşmaktan hoşlanmaz. Düşkün olan kişilere yardım etmekten zevk alır. Sevdiği kişiler ile birlikte sohbet etmeyi sever.

Turgut İsminin Analizi

Turgut ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

T: Duygularını dile dökmekte zorlanır ve hayatı hızlı yaşar.

U: Durağan bir yapıya sahiptir ve işlerini acele etmeden yavaş yapar.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken zorlanır.

G: İnatçı bir kişiliği vardır ve kavga ortamlarına sıkça girer.

U: Durağan bir yapıya sahiptir ve işlerini acele etmeden yavaş yapar.

T: Duygularını dile dökmekte zorlanır ve hayatı hızlı yaşar.

Turgut Adının Kökeni

Turgut adının kökeni Türkçedir.

Turgut İsminin Yanına Yakışan İsimler

Turgut isminin yanına yakışan kız isimleri; Turaç, Turfa, Turhatun, Turna.

Turgut isminin yanına yakışan erkek isimleri; Tural, Turalp, Turan, Turbay, Turcan, Turgay, Turhan, Turkan.

Turgut İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.