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Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz

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Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz
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26. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı başlıyor.

16-19 Ocak arası, Hürriyet Aile sponsorluğundaki 26. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'nda tüm anne ve anne adaylarımızı standımıza bekliyoruz! Uzmanlarımızla yapılacak şöyleşiler, workshoplar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve daha birçok aktivite bu fuarda sizleri bekliyor.

Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz

18 Ocak Cumartesi Günü

15:00-17:00 Yaşam Koçu Banu Çeçen ile "Mutluluğun Formülü için Hedef Belirleme Atölyesi

19 Ocak Pazar Günü

15:00-17:00 Astrolog Şenay Yangel – Anne & bebek & çocuk burç uyumu - Stant sohbeti

#HürriyetAile hem beni düşünüyor hem bebeğimi.

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