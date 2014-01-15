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Tüm anneleri ve anne adaylarını standımıza bekliyoruz
26. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı başlıyor.
16-19 Ocak arası, Hürriyet Aile sponsorluğundaki 26. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'nda tüm anne ve anne adaylarımızı standımıza bekliyoruz! Uzmanlarımızla yapılacak şöyleşiler, workshoplar, sürpriz hediyeler, ikramlar ve daha birçok aktivite bu fuarda sizleri bekliyor.
18 Ocak Cumartesi Günü
15:00-17:00 Yaşam Koçu Banu Çeçen ile "Mutluluğun Formülü için Hedef Belirleme Atölyesi
19 Ocak Pazar Günü
15:00-17:00 Astrolog Şenay Yangel – Anne & bebek & çocuk burç uyumu - Stant sohbeti
#HürriyetAile hem beni düşünüyor hem bebeğimi.
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