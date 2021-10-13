Trigliserid yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? Trigliserid yüksekliği belirtileri

Her insan vücudunda belirli bir miktarda trigliserid bulunması gerekir, bu miktarın üzerine çıkılması ise trigliserid yüksekliği olarak adlandırılır. Trigliserid yüksekliği nedenleri arasında kalp sorunları, yüksek tansiyon gibi önemli sağlık sorunları yer alabilir. İşte, trigliserid yüksekliği belirtileri ve nasıl düşürülmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler…

Trigliserid yüksekliği nedir?

Trigliserid, gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir. Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir.Vücudun en önemli enerji kaynaklarından birisi olan trigliserid değerinin yüksek olması karaciğer, kalp gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişebilir.

Trigliserid değeri kaç olmalıdır?

Trigliserid Yüksekliği halinde vücuttaki yağ oranında değişimler meydana gelebilir.Vücutta yer alan en yaygın yağ türlerinden birisi olan trigliserid normal değerleri 150 mg/dl olarak belirlenmiştir. 150 mg/dl ile 199 mg/dl arası değerler trigliserid için sınır değerler olarak belirlenmiş olup, 200 mg/dl ve üzeri değerler ise trigliserid yüksekliği olarak değerlendirilmektedir.

Trigliserid yüksekliği nasıl düşürülür?

Osman Müftüoğlu trigliserid’i düşürmenin etkili yollarını şu şekilde sıralıyor;

Kahvenize, çayınıza şeker eklemeyin.

Balı, pekmezi, reçeli sofranızdan kaldırın.

Meyve sularının her türlüsüne veda edin.

Meyve tüketiminizi günde bir porsiyonla sınırlayın.

Fırın ve pastanelerle samimiyete son verin.

Ekmek dahil unlu gıdaları iyice azaltın.

Pirinci bırakıp bulgurun da azı ile yetinin.

Sebze ağırlıklı bir beslenmeye geçin.

Fazla kilolarınız varsa verin.

Her gün en az 30-45 dakika tempolu yürüyün.

Trigliserid yüksekliği belirtileri nelerdir?

Trigliserid seviyeniz çok yüksek olmadığı sürece sizde semptomlar görülmeyebilir. Ancak 500mg/dL değerini aşması durumunda ciddi semptomlarla kendini gösterebilir.

Trigliserid yüksekliği belirtileri; pankreatit, baş ağrısı, yorgunluk hissi, dirsek ve diz eklemlerinde meydana gelen nodül oluşumlarıdır. Bu seviyelerdeki trigliserid yüksekliği ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Trigliserid seviyesini kontrol altında tutmak için 6 ayda bir rutin olarak kan testi yaptırılması gerekir.