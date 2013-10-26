Torium’dan çocuklara özel etkinlikler

Torium, 3’üncü yaşında da minik ziyaretçilerine eğlenceli aktiviteler sunmayı sürdürüyor. Torium’da 2 Kasım'a kadar çocuklara özel gerçekleşecek etkinliklerde, oyuncak ve satranç turnuvaları ile 29 Ekim Sergisi, bando takımı ve müzik dinletisi başrol oynuyor.

Sahip olduğu mağaza karmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk kar merkezi ‘Snowpark’ ile alışveriş ve eğlence anlayışında farklılık yaratan Torium AVM, 3’üncü yaşına özel düzenlenen yeni kampanyası aracılığıyla ziyaretçilerine kazandırmaya devam ederken, minik ziyaretçilerini de unutmuyor. 26 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde, oyuncak ve satranç turnuvaları ile 29 Ekim Sergisi, bando takımı ve müzik dinletisi başrol oynuyor.

Hafta boyunca farklı tarihlerde gerçekleşecek etkinlikler, 26- 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Beyblade Turnuvası ile başlayıp 29 Ekim’de sergi alanını dolduracak olan 29 Ekim Sergisi ve Kahramanlık Şarkıları Müzik Dinletisi ile devam edecek. Gezici bando takımı ise, 2 Kasım Cumartesi günü gün boyunca alışveriş merkezinin tüm katlarını dolaşacak. Aynı gün Besem işbirliği ile gerçekleşecek Torium 3 Yaşında Hızlı Satranç Turnuvası ‘nda sadece çocuklar değil, yetişkinler de kazanmak için eğlenirken yarışacak.

Program

26- 27 Ekim Cumartesi/Pazar Beyblade Turnuvası Torium 3.kat etkinlik alanı

2 Kasım Cumartesi Gezici Bando

2 Kasım Cumartesi Torium 3 Yaşında Hızlı Satranç Turnuvası

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