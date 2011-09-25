Tiyatro Alkış’tan 2 Çocuk Oyunu

Yeni sezonu1 Ekim 2011’de Akatlar Kültür Merkezi’nde başlatan Tiyatro Alkış, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ve Oyuncaklar adlı müzikal oyunlarını 2 yaş ve üstü çocuklar için sahneleyecek.

3-4 Aralık 2011’de 2 oyununu da İzmir AKM’de çocuk seyircilerine sunacak olan Tiyatro Alkış, yine bol eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Oyuncaklar

Küçücük tozlu bir rafa koskoca bir dünya sığar mı? Peki, hiç unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Bu oyundan çıktığınız zaman çocuklarınız, artık oyuncaklarına farklı bir gözle bakacaklar. Bozuk oyuncaklar rafına atılmış, unutulmuş, oynanmayan oyuncakların hayatı bir uğur böceğinin gelmesiyle değişir. Çünkü bu noktalı böcek tamir etmeyi biliyordur. Ama bu arada yaz mevsimi de bitmek üzeredir. Uğur böceği doğaya mı dönecek yoksa kalıp arkadaşlarını tamir mi edecek?

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler



Dünyaca ünlü bu muhteşem masal şimdi Tiyatro Alkış farkıyla günümüze uyarlandı. Kötü kalpli ve güzelliğine düşkün kraliçe, sihirli aynasına her gün ülkenin en güzel kadınını sorar. Bir gün ayna, Pamuk Prenses’in kendisinden daha güzel olduğunu söyleyince sinirlenir ve Pamuk Prenses'i ülkeden uzaklaştırması için sarayın komutanı Kato'ya emir verir. Yolda Pamuk Prenses’in yaptığı iyiliklerden etkilenen Kato, kraliçenin emrinin aksine Pamuk Prenses’i sınıra yakın bir yere bırakır ve kaçar. Ormanda Kato'yu aramayan Pamuk Prenses, yedi cücelerin eviyle karşılaşır. Kraliçe ülkenin en güzel kadını olmanın tadını çıkarırken, ayna bir aksilik olduğunu fark eder ve kraliçeyi uyarır. Kraliçe, yaşlı kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'e zehirli elma ikram eder. Artık Pamuk Prenses’in uyanması için tek bir şansı vardır: Onu yürekten seven birinin öpücüğü.



Oyunların Programı



Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: 1 Ekim Cumartesi saat 13:00, Akatlar Kültür Merkezi

Oyuncaklar: 2 Ekim Pazar günü 13:00, Akatlar Kültür Merkezi



Biletler için



Gişe Tel: 0212 351 93 84

www.tiyatroalkis.com

www.mybilet.com

