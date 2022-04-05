Tıkalı tuvalet nasıl açılır? Tıkalı tuvalet ve klozet açma yöntemleri

Tuvalet tıkanıklıklarının başlıca sebepleri arasında tuvalete atılan tuvalet kağıtları ilk sırayı alır. Tuvalet kağıtlarının bir bölümü kalitesiz oldukları için suyun içindeyken erimezler. Erimeyen tuvalet kağıtları ise dirsek adı verilen boruların dönüş yerinde birikerek tıkanıklıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Tuvalet tıkanıklıkları doğru kullanım sayesinde kolaylıkla engellenebilir olmaktadır. Tuvalet giderlerine yabancı cisim atılmaması durumunda tıkanıklık büyük bir olasılıkla meydana gelmez.

Tıkalı Tuvalet Nasıl Açılır?

Tam bir kabusa dönüşebilen tıkalı tuvaletlerin nasıl açılacağı konusu en fazla merak uyandıran konu başlıklarından bir tanesi olma özelliği barındırmaktadır. Bundan dolayı konu hakkında detaylı ve anlaşılır nitelikte bilgilerin verilmesi çok büyük önem barındırmaktadır.

Tıkalı durumdaki tuvaletin açılması için kurumsal nitelikteki tıkanıklık açma firmaları oldukça önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu konuda uzman olan firmalar gider açma robotu kullanarak tuvalet tıkanıklık sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturmaktadır.

Bunun beraberinde tuvalet tıkanıklığı sorunun ortadan kaldırılabilmesi için uygulanabilecek bazı yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler özellikle tuvalet tıkanıklığına kendileri çözüm bulmak isteyenler için bir kurtarıcı olma özelliği barındırmaktadır.

Tıkalı Tuvalet ve Klozet Açma Yöntemleri

Tıkalı tuvalet ve klozet sorusunu ev ve iş yerlerinde karşı karşıya kalınabilen son derece can sıkıcı sorunlardan biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Tuvalet ve klozet tıkanıklığı sorunlarının çözümü noktasında başvurulabilecek olan birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden bazıları ise şunlar olmaktadır:

Kimyasal açıcılar ile tıkanmış olan tuvaleti ve klozeti açma: Tuvalet ve klozet, organik kalıntılar sonucu yahut çeşitli yabancı maddelerden dolay tıkanmış ise yapı market veya çeşitli büyük marketlerde kolaylıkla bulunabilecek olan kimyasal tuvalet ve klozet açıcılar sayesinde açılabilir. Kimyasal açıcı; çocuk bezi, tuvalet kağıdı, hijyenik ped veya sigara izmariti gibi çeşitliliğe sahip yabancı cisimleri eriterek tuvaletin klozetin açılmasını sağlayabilmektedir.

Ancak kimyasal açıcının kullanımı esnasında mutlaka belirtilmekte olan talimatlara göre hareket edilmesinin gerekliliği söz konusudur. Temizlenen tuvaletler 1 gece boyunca bekletilmesi gerekli olduğundan dolayı banyo veya tuvaleti kullanıma kapatmak gerekiyor ve tuvalete dökülen açıcı kimyasalın kişi tarafından solunmaması gerekiyor.

Tuvalet açıcı kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsur ise almış olduğunuz kimyasalları kullanımı esnasında hem kendinize hem de tuvalet gider borularına zarar verebilme gibi durumun söz konusu olduğudur.

Evlerde kolaylıkla bulunabilecek olan karbonat ve sirke ile tıkanmış tuvalet ve klozet açma yöntemleri:

1 çay bardağı yaklaşık olarak 100 gram karbonat veya kabartma tozu, 1 su bardağı sirke ve 1 litre sıcak su tuvalet veya klozetin içine dökülür. Klozet içinde köpürme meydana gelecektir. 1,5 -2,5 saat bekletildikten sonra tuvalet veya klozet temizlenebilir. Sirke ve karbonat karışımı yalnızca organik olan maddelerin erimesi için çözüm sağlar.

Tuvalet veya klozet tıkanıklığına sebep olan sert bir cisim ise doğal açıcılar yahut kimyasal açıcılar etkili olmayacaktır. Bu durumda bir eldiven, elbise askısı yahut basınç pompası kullanılarak tıkanıklık açılmaya çalışılabilir. Bu yöntemlerin de işe yaramadığı durumlarda ise kesinlikle işinde uzman bir tesisatçı çağırmak gerekebilir. Tuvalet veya klozet tıkanıklıklarının önüne geçmek için bunların içine hijyenik ped veya çocuk bezi atılmasından kaçınılması gerekir. Tuvalet ve klozet tıkanıklıklarının önlenmesi en iyi çözüm olacaktır.