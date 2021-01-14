Temizlikten cilt bakımına limonun 13 farklı kullanım şekli

Çok amaçlı temizleyici

Bir limonu soyun ve üzerine 150 mililitre sirke dökün. Bu karışımı bir gece boyunca bekletin. Sabah ise bu karışımın üzerine 150 mililitre su ekleyin. Karışımı boş bir sprey şişesine dökün ve evinizin her yerinde tamamen doğal bir temizlik solüsyonu olarak kullanın.

Kesme tahtası temizliği

Kesme tahtası üzerinde kesilen her şeyin kokusunu barındırır ve bakteri üretmemesi için temiz tutulması çok önemli. Temizlik için ise sünger yerine ikiye bölünmüş bir limon, deterjan olarak tuz kullanın. Tahtanın üzerine tuzu dökün ve limon ile iyice ovun. Ardından kesme tahtasını yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra su ile durulayın.

Beyazları parlatma

Beyaz çamaşırlar birkaç yıkamadan sonra sarı veya gri renklere dönüşebiliyor. Bunu önlemek için de limon imdadınıza koşabilir. Beyaz çamaşırları yıkamadan önce en az yarım saat limon suyu ve karbonat karışımı içerisinde bekletin. Daha sonra yıkayın ve bembeyaz çamaşırlarınızın tadını çıkarın.

Tırnak temizliği

Diğer maddelere göre biraz daha farklı olan limonun bu kullanım hali, özellikle de pandemi günlerinde kadınların çok işine yarayacak. Tırnaklarınızı güçlü ve sağlıklı kalması için tarif çok basit. Ilık suya birkaç damla limon ekleyin ve ellerinizi bu karışımda bekletin. Düzenli olarak bunu yaptığınızda ojeden sonra oluşan tırnak sarılıklarını bile giderebilir.

Yaşlılık lekeleri

Limon istenmeyen çilleri ve yaşlılık lekelerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Yapmanız gereken ise çok basit! Sadece bir limonu dilimleyin ve hafifçe yüzünüze sürün. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra ise güzelce durulayın.

Buzdolabı temizliği

Buzdolabında bulunan yiyecekler zamanla kötü kokuya sebep olur. Bu kokudan kurtulmak için limonun gücünden yararlanabilirsiniz. Buzdolabınızı limon suyuna batırılmış bir süngerle silin. Bu şekilde buzdolabında bulunan kötü kokulardan da kolaylıkla kurtulacaksınız.

Bulaşık makinesi kokusu

Bulaşık makinelerinde güzel koku sağlamak için kimyasal içerikli ürünler almanıza gerek yok. Bulaşık makinesi boşken limon parçalarını koyun ve çalıştırın. Dilerseniz kullandığını limonların kalan kısmını da kirli bulaşıklar varken makinenize koyabilirsiniz. Limonun ferah kokusu bulaşıklarınıza da ferahlık sağlayacak.

Filiz yetiştirmek

Limonu filiz yetiştirmek için de kullanabilirsiniz. Kullandığınız limonların kabuk kısmına tohumları koyun ve limon kabuğu ile birlikte toprağa ekin. Bu yöntem kolaylıkla filizlenmesini sağlayacak.

Ayakkabı kokusu

Gün içinde uzun süre giyilen ayakkabılar koku yapabilir. Kokuyu emmesi için ayakkabınızın içine limon kabuğu koyun ve bir gece bekleyin. Sabah tüm kokuları emmiş olacak.

Paslanmaz çelik temizliği

Kullandığınız limonların kabuklarını çöpe atmak yerine paslanmak çeliklerinizin parlamasını sağlayabilirsiniz. Çeliğe biraz karbonat ekleyin ve limon kabukları ile ovun.

Leke çıkarıcı

Giysilerinize bulaşan meyve lekelerini temizlemek gözünüzde büyüyebilir. Bunun için sadece bir limona ihtiyacınız var. Önce kumaşı soğuk suyla yıkayın ve ardından limon suyuna batırın ve birkaç dakika bekletin.

Böcek kovucu

Karıncaları evinizde uzak tutmak için pencere pervazlarına ve kapı aralıklarına biraz limon suyu dökün. Sivrisineklerden kurtulmak için ise karanfilleri ikiye bölünmüş bir limona batırın ve odalarınıza koyun.

Koltuk altı beyazlatma

Zamanla koyulaşan koltuk altı rengini açmak için limon kullanabilirsiniz. Her gün duştan sonra koltuk altınızı limon ile ovun. Ardından ise mutlaka nemlendirici sürün. Çünkü limon cildinizi daha kuru hale getirebilir.