Sirkenin farklı kullanım alanları

Bulaşık makinenizde de sirkeyi kullanabileceğiniz iki alan mevcut. Bulaşıklarınızın parlak olması için edebileceğiniz gibi makinenizin kendini temizlemesine de yardımcı olur. Yılda bir defa makinenize bir fincan beyaz sirke ekleyip boş bir şekilde çalıştırın. Böylece makinedeki sabun kalıntıları ve kirlerden kurtularak daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.