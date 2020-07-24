Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 15:38,
Sirkenin farklı kullanım alanları
Yemeklere farklı bir lezzet katan sirke pek yerde de kullanılıyor. Özellikle hem doğal hem de etkili olması nedeniyle temizlik yaparken tercih edilen ilk ürünlerden. Bulaşık makinesinden halı temizliğine kadar sirke ile evinizde harikalar yaratabilirsiniz.
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1
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Sirkenin pek çok kullanım alanı var. Özellikle de temizlikte ilk tercih edilen ürünlerden biri. Peki nerelerde tercih ediliyor? Gelin hep birlikte inceleyelim.
2
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Yabani otlar, ekilmedikleri alanlarda yetişen ve istenmeyen bitkilerdir. Bitkilerinize ve çiçeklerinizin arasında büyüyüp onlara zarar verebilir. Yabani otlardan kurtulmanın en etkili yollarından biri de sirke. Ancak diğer bitkilere de zarar verecek etkilere sahiptir. Bu yüzden dökerken veya püskürtürken dikkatli olmakta fayda var. Bir sprey şişesine beyaz sirke ekleyin ve kurtulmaya çalıştığınız zararlı otlara püskürtün.
3
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Bilgisayar, yazıcı ve diğer ofis ekipmanlarınız temiz tozsuz daha iyi çalışır. Ancak bu eşyalarınız temizlemeden önce kapalı olduğundan emin olun. Daha sonra eşit miktarda su ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Temiz bir bezi hazırladığınız suda ıslatıp iyice sıkın ve ekipmanlarınızı güzelce silin. Klavye tuşu gibi dar alanları temizlerken de pamuklu çubuklarrı kullanabilirsiniz.
4
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Mouse'u temizlerken de ilk önce topunu çıkarın. Topu ve mouse'u temizlemek için sirkeli suda ıslattığınız bezle temizleyin. Öncesince bezin iyi sıkıldığına dikkat edin. Daha sonra mouse'un içindeki kalıntıları temizlemek için de nemli bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.
5
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Bulaşık makinenizde de sirkeyi kullanabileceğiniz iki alan mevcut. Bulaşıklarınızın parlak olması için edebileceğiniz gibi makinenizin kendini temizlemesine de yardımcı olur. Yılda bir defa makinenize bir fincan beyaz sirke ekleyip boş bir şekilde çalıştırın. Böylece makinedeki sabun kalıntıları ve kirlerden kurtularak daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
6
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Çoğu kişi fayans temizliğinde kimyasal maddeleri tercih eder. Bunun için kimyasallar yerine beyaz sirkeyi tercih ettiğinizde fayanslarınızı temizlemekle kalmaz, bembeyaz hale de getirebilirsiniz. Bunun için bir şişeye sirke ve suyu ekleyin ve fayanslarınızı püskürtüp bir saat bekletin. Daha sonra bir fırça yardımımıyla güzelce temizleyin.
7
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Kahve makinenizi suyla seyreltilmiş sirke ile temizleyebilirsiniz. Beyaz sirke ve tuz ile tencere ve gümüşlerinizi, sadece sirke ile de kesme tahtalarınızı dezenfekte edebilirsiniz.
8
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Eğer bardak altı kullanmıyorsanız, sehpanızda veya masanızda beyaz halkalarla karşılaşabilirsiniz. Bu lekelerden kurtulmak için bir miktar sirke ve zeytinyağını karıştırın ve yumuşak bir bezle lekeli alana uygulayın.
9
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Parlatmak için de farklı yumuşak bir bez kullanın. Eğer deri koltuklarınızda da aynı sorunla karşılaşırsanız, süngeri bir miktar beyaz sirkeye batırın ve lekeleri güzelce silin.
10
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Ayrıca lavabonuz tıkandıysa vey kötü koku yayıyorsa, lavaboya ilk olarak bir miktar kabartma tozu ve 1 su bardağı sirke ile kaynar suyu dökün. Bir süre bekledikten sonra ılık su dökün. Eğer tıkanma fazlaysa iki defa uygulamanı gerekebilir.
11
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Yine aşınan ve kirli görünen halılarınızı beyaz sirke ve suy karışımı ile fırçalayarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca, halınızın alt kısmına beyaz sirke püskürterek küf oluşmanısını da engelleyebilirsiniz.
12
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Sebze ve meyvelerdeki mikrop ve kirlerden temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Bunun için iki litre suya iki yemek kaşığı sirke koyun. Daha sonra sebze ve meyvelerinizi de bu suda bekletip güzelce yıkayın.
13
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Sirkeyle tükenmez kalem izlerini de kolayca çıkarabilirsiniz. Eğer kıyafetinize bulaştıysa, bir süngere sirke dökün ve giysinizi temizleyin. Lekenin kolayca çıktığını görebilirsiniz.