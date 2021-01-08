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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Temizlikte unutulan 4 yer

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Temizlikte unutulan 4 yer
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Bir odaya girildiğinde, neyin temizlenmesi gerektiği kolayca görülebilir. Peki ya odanın geri kalanı? Bazı alanlar temizlik rutini sırasında gözden kaçabilir.

İşte temizlikte unutulan o alanlar...

- Mobilya altları

Genellikle mobilya veya bir koltuğun altı temizlenirken süpürgeni ulaşabildiği yerlerdeki tozlar alınır. Ayrıca yatak kenarlarına veya ortalıkta uçuşan tozlar görünce şaşırabilirsiniz. Yılda en az iki defa kapsamlı temizlik yaparak bu durumu önleyebilirsiniz.

- Duvarlar ve süpürgelikler

Toz ve kir, yatay yüzeylerin yanı sıra dikey yüzeylere de yapışabilir. Perdeleri ve tüm ışıkları açın. Duvarların ne kadar tozlu olduğunu görünce şaşıracaksınız. Duvarları temizlemeye yukarıdan başlayın. Prizleri ve kapı kollarının etrafında olabilecek her türlü kiri ve izi temizleyin. Süpürgeliklere de dikkat ederek temizliği bitirin. Buralarda düşünüldüğünden fazla toz birikebilir. Daha fazla nemin olduğu mutfak ve banyo gibi alanlarda, muhtemelen süpürgelikleri nemli bir bezle silmek gerekebilir.

- Dolapların üzeri ve kapılar

Temizlik yaparken üst kısımları unutmayın. Bu alanlarda daha fazla toz ve kirle karşılaşabilirsiniz. Kapı çerçevelerini, mutfak dolaplarının üzeri ve resim çerçevelerini düzenli olarak temizleyin. Ayrıca avizeleri ve tavan vantilatörlerini de kontrol edin.

- İç mekan bitkileri

İç mekan bitkileri, inanılmaz derecede toz biriktirebilirler. Bitkileriniz büyükse, her bir yaprağı kolayca temizleyebilirsiniz. Ayrıca, çiçeğinizin böceklenip böceklenmediğine dikkat edin. Eğer böyle bir durum söz konusuysa diğerlerinden ayırın ve özel ürünlerle bitkinizi kurtarabilirsiniz.

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