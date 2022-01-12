Su çiçeği nasıl olur, nerelerde çıkar? Su çiçeği belirtileri ve aşısı hakkında bilgiler

Geçmişte ölümlere de neden olan su çiçeği aşısı sayesinde kontrol altına alınabiliyor. Özellikle bebeklerde, ergenlerde, yetişkinlerde, hamile kadınlarda ve mikroplar ve hastalıklarla savaşma kabiliyeti düşük (bağışıklık sistemi zayıflamış) kişilerde ciddi olabilen su çiçeği belirtileri ve aşısı hakkında merak edilenler haberimizde...

Su çiçeği nasıl bulaşır?

Suçiçeği, varicella-zoster virüsünün (VZV) neden olduğu oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, su çiçeği olan kişilerden hastalığı hiç geçirmemiş veya hiç aşı olmamış kişilere kolaylıkla yayılır. Bir kişide bulunursa, o kişiye yakın ve bağışıklığı olmayan kişilerin %90'ına kadarı da enfekte olur. Virüs, esas olarak su çiçeği olan biriyle yakın temas yoluyla yayılır.

Su çiçeği olan bir kişi, döküntü başlangıcından 1 ila 2 gün önce başlayarak, tüm su çiçeği lezyonları kabuklanana (kabuklaşana) kadar bulaşıcı olarak kabul edilir. Su çiçeği olan aşılı kişilerde kabuklanmayan lezyonlar gelişebilir. Bu insanlar, 24 saat boyunca yeni lezyonlar görünmeyene kadar bulaşıcı olarak kabul edilir.

Su çiçeği belirtileri nelerdir?

Suçiçeği geçirmemiş veya suçiçeği aşısı olmayan herkes hastalığa yakalanabilir. Suçiçeği hastalığı genellikle yaklaşık 4 ila 7 gün sürer.

Suçiçeğinin klasik semptomu, sonunda kabuklara dönüşen kaşıntılı, sıvı dolu kabarcıklara dönüşen bir döküntüdür. Döküntü önce göğüste, sırtta ve yüzde ortaya çıkabilir ve daha sonra ağız içi, göz kapakları veya genital bölge dahil olmak üzere tüm vücuda yayılabilir. Tüm kabarcıkların kabuk haline gelmesi genellikle yaklaşık bir hafta sürer.

Döküntüden bir ila iki gün önce ortaya çıkabilen diğer tipik semptomlar şunları içerir:

Ateş

Yorgunluk

İştah kaybı

Baş ağrısı

Aşılanmış kişilerde su çiçeği

Su çiçeği aşısı olan bazı kişiler yine de hastalığa yakalanabilir. Bununla birlikte, genellikle daha az kabarcıklı veya hiç kabarcık (veya sadece kırmızı noktalar), hafif veya hiç ateş olmayan daha hafif semptomlara sahiptirler ve aşılanmamış kişilere göre daha kısa bir süre hastalanırlar. Ancak su çiçeği olan bazı aşılı kişilerde aşısız insanlara benzer belirtilerle ortaya çıkabilir.

Su çiçeği Su çiçeği aşısı ne zaman yapılır?

12 yaşından 12 aya kadar olan çocuklara genellikle 2 doz su çiçeği aşısı yapılmalıdır:

İlk doz: 12 ila 15 aylıkken.

İkinci doz: 4 ila 6 yaşında Daha küçükken aşı yaptırmamış ve su çiçeği geçirmemiş olan 13 yaşında veya daha büyük olan kişilere, en az 28 gün arayla 2 doz yapılmalıdır.