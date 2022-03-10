Serebral palsi nedir, belirtileri nelerdir? Serebral palsi hastalığı nedenleri ve tedavisi
Serebral palsi, hareketi ve kas tonusunu veya duruşunu etkileyen bir grup bozukluktur. Genellikle doğumdan önce olgunlaşmamış, gelişmekte olan beyinde meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bunun yanında bebeklik ve okul öncesi yıllarda ortaya çıkan serebral palsi yürüme bozukluğuna neden olabileceğinden, teşhisi oldukça önemlidir. Peki, serebral palsi nedir, belirtileri nelerdir? İşte serebral palsi hastalığı hakkında merak edilenler...
Serebral palsili kişilerde yutma sorunları olabilir ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği vardır. Ayrıca kas sertliği nedeniyle vücutlarının çeşitli eklemlerinde hareket açıklığı azalmış olabilir.
Serebral palsi nedir?
Genel olarak, serebral palsi, abartılı refleksler, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya spastisitesi, olağandışı duruş, istemsiz hareketler, kararsız yürüme veya bunların bazı kombinasyonları ile ilişkili hareket bozukluğuna neden olur.
Serebral palsi belirtileri nelerdir?
Serebral palsinin belirti ve semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Serebral palsi tüm vücudu etkileyebilir veya öncelikle bir veya iki uzuv veya vücudun bir tarafı ile sınırlı olabilir. Genel olarak belirti ve semptomlar, hareket ve koordinasyon, konuşma ve yeme, gelişme sorunlarını beraberinde getirir.
Serebral palsi, anormal beyin gelişimi veya gelişmekte olan beyindeki hasardan kaynaklanır. Bu genellikle çocuk doğmadan önce olur, ancak doğumda veya erken bebeklik döneminde de olabilir. Çoğu durumda, nedeni bilinmemektedir. Birçok faktör beyin gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir. Bazıları şunları içerir:
- Genetik bozukluklara veya beyin gelişiminde farklılıklara neden olan gen mutasyonları
- Gelişmekte olan fetüsü etkileyen anne enfeksiyonları
- Fetal inme, gelişmekte olan beyne giden kan akışının bozulması
- Rahim içinde veya yenidoğan olarak beyine kanama
- Beyinde veya çevresinde iltihaplanmaya neden olan bebek enfeksiyonları
- Araç kazası, düşme veya fiziksel istismar gibi bir bebeğe travmatik kafa travması
- Doğuma bağlı asfiksi, tarihsel olarak düşünülenden çok daha az yaygın bir neden olmasına rağmen, zor doğum veya doğum ile ilgili beyne oksijen eksikliği
Serebral palsinin tedavisi yoktur. Bununla birlikte, çocuğunuzun günlük işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilecek birçok tedavi seçeneği vardır. Bakım seçimi, kişinin spesifik semptomlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olacaktır ve ihtiyaçlar zamanla değişebilir. Erken müdahale sonuçları iyileştirebilir.
Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, terapiler, cerrahi prosedürler ve gerektiğinde diğer tedaviler yer alabilir.