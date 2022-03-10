Serebral palsi nedir, belirtileri nelerdir? Serebral palsi hastalığı nedenleri ve tedavisi

Serebral palsili kişilerde yutma sorunları olabilir ve genellikle gözlerin aynı nesneye odaklanmadığı göz kası dengesizliği vardır. Ayrıca kas sertliği nedeniyle vücutlarının çeşitli eklemlerinde hareket açıklığı azalmış olabilir.

Serebral palsi nedir?

Genel olarak, serebral palsi, abartılı refleksler, uzuvların ve gövdenin gevşekliği veya spastisitesi, olağandışı duruş, istemsiz hareketler, kararsız yürüme veya bunların bazı kombinasyonları ile ilişkili hareket bozukluğuna neden olur.

Serebral palsi belirtileri nelerdir?

Serebral palsinin belirti ve semptomları kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Serebral palsi tüm vücudu etkileyebilir veya öncelikle bir veya iki uzuv veya vücudun bir tarafı ile sınırlı olabilir. Genel olarak belirti ve semptomlar, hareket ve koordinasyon, konuşma ve yeme, gelişme sorunlarını beraberinde getirir.

Serebral palsi nedenleri

Serebral palsi, anormal beyin gelişimi veya gelişmekte olan beyindeki hasardan kaynaklanır. Bu genellikle çocuk doğmadan önce olur, ancak doğumda veya erken bebeklik döneminde de olabilir. Çoğu durumda, nedeni bilinmemektedir. Birçok faktör beyin gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir. Bazıları şunları içerir:

Genetik bozukluklara veya beyin gelişiminde farklılıklara neden olan gen mutasyonları

Gelişmekte olan fetüsü etkileyen anne enfeksiyonları

Fetal inme, gelişmekte olan beyne giden kan akışının bozulması

Rahim içinde veya yenidoğan olarak beyine kanama

Beyinde veya çevresinde iltihaplanmaya neden olan bebek enfeksiyonları

Araç kazası, düşme veya fiziksel istismar gibi bir bebeğe travmatik kafa travması

Doğuma bağlı asfiksi, tarihsel olarak düşünülenden çok daha az yaygın bir neden olmasına rağmen, zor doğum veya doğum ile ilgili beyne oksijen eksikliği

Serebral palsi tedavisi

Serebral palsinin tedavisi yoktur. Bununla birlikte, çocuğunuzun günlük işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilecek birçok tedavi seçeneği vardır. Bakım seçimi, kişinin spesifik semptomlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olacaktır ve ihtiyaçlar zamanla değişebilir. Erken müdahale sonuçları iyileştirebilir.

Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, terapiler, cerrahi prosedürler ve gerektiğinde diğer tedaviler yer alabilir.