Sandoloz sakızı nedir ve nasıl kullanılır? Sandoloz sakızı faydaları ve zararları nelerdir

Sandaloz sakızı alternatif tıp alanında kullanılan bir sakız türüdür. Bu ürün Kuzey Afrika bölgesinde yetişen bir ağacın ürünüdür.

Sandaloz Sakızı Nedir?

Sandaloz ağacı Kuzey Afrika bölgesinde yetişmektedir. Ağacın ürettiği sakız ise pek çok hastalık için kullanılmaktadır. Bu ağacın boyu yaklaşık 7 metreye kadar uzamaktadır. Sandaloz sakızını çiğneyerek kullanmak mümkün olmaktadır. Çiğneyerek kullanılan bu ürünün ağızda dağılması sonrası yutulması söz konusu olur. Kullanımı sırasında bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Sandaloz ağacından elde edilen bu ürünün sakızı beyaz renkte olmaktadır. Dış kısmı ise una benzeyen toz bir yapı ile kaplıdır.

Sandaloz ağacı sakızı sert bir yapaya sahiptir. Ağızda ıslandığı zaman kolay bir şekilde kırılabilir. Ayrıca sıcakla tema ettiğinde hemen erime eğilimi gösterir. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılması önerilmektedir. Sakızın iştah kesme özelliği bulunmaktadır.

Sandaloz sakızı Kuzey Afrika Bölgesinde yetişmektedir. İklim nedeniyle ülkemizde yetişmesi söz konusu olmamaktadır. Kuzey Afrika Bölgesinin sıcak olması nedeniyle sakız sıvı kıvamda bulunur. Açık sarı, bal rengi bir yapısı vardır.

Sandaloz Sakızı Nasıl Kullanılır?

Sandaloz sakızının iştah keserek zayıflatma etkisi bulunur. Ayrıca ağrı kesici özelliğe sahiptir. Kişilerin baş ve bel bölgesi ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Çiğneme ile kullanımı söz konusu olmaktadır. Çiğnenen bu sakız bir süre sonra ağızda dağılmaktadır. Yutulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sakız yutulduktan sonra bir süre yemek yememek gerekir. Sakızın herhangi bir belirlenmiş yan etkisi bulunmamaktadır.

Sandaloz sakızının elma sirkesi ile beraber tüketilmesi de fayda sağlamaktadır. Bu ürünü aç karna günde 2 kez kullanmak en iyi sonucu verecektir. Sansaloz sakızını havanda döverek kullanmakta söz konusu olmaktadır.

Sandaloz Sakızı Faydaları Nelerdir?

Sandaloz sakızının en bilinen faydası kilo kontrolü üzerine olmaktadır. Kişilerde tokluk hissi yaratarak kilo vermelerine yardımcı olur. Bu ürün sayesinde metabolizma hızlı çalışır. Metabolizma hızlandıkça kilo verme oranı da artmaktadır. Kullanıldığı sürece gaz ve şişkinlik sorunu ile mücadele etmeye yardımcı olur. Kişilerin kabzı probleminin azalmasına yardımcı olur.

Mide problemlerini düzenlerken mideden gelen kötü kokuların önüne geçer. Sandaloz sakızı çiğnenerek ağız sağlığını korumaya yardımcı olur. Dişlerin çürümesinin önüne geçilir. Sandalozun çiğnenmesi sırasında tükürük ile karışan madde ağız sağlığını korumaktadır. Diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı olur. Ağız içinde mikroplardan koruyucu bir çeper meydana getirir.

Sandaloz ağacı sakızının içinde bulunan madde damarların gevşemesine yardım eder. Bu sayede yüksek tansiyon ile mücadele sağlanır. Sıcak günlerde kullanımı tansiyon dengesine yardımcı olur. Sandaloz ağacının en biline özelliği ise zayıflama için kullanılması olmaktadır. Tokluk hissi ve bağırsakları çalıştırması ile bunu sağlar.

Sandaloz Sakızı Zararları Nelerdir?

Sandaloz sakızının ülkemizde yetiştirilmesi söz konusu değildir. İklim koşulları buna müsait olmamaktadır. Kişiler internet üzerinden veya paketli olarak bu ürünü alabilmektedir. Bu ürünü normal sakızlar gibi uzun süre çiğnemek zararlı olabilir. Ayrıca uzun süre kullanımı mide sorunlarına yol açar. Kilo vermek amacıyla kullanan kişilerin dikkatli olması gerekir. Tokluk hissi nedeniyle uzun süre yemek yenmediğinde kan şekeri düşebilir.

Çocukların ve hamilelerin kullanması uygun olmamaktadır. Uzun süre çiğneyen kişilerin bağırsak enzimleri artabilir. Ayrıca uzun süre kullanım olduğunda çene yapısında ağrıya neden olabilir. Doğal haliyle tüketilmesi tavsiye edilmektedir.