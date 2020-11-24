Sadece cildi etkilemiyor! Belirtileri kişiden kişiye değişebilir

Yaşattığı ağrılar ve şişlikler ile hastaların yaşam kalitesini de önemli ölçüde düşüren bu problemin erken teşhisi ve tedavisinin büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Tuğrul Mert Kıvanç, “Bu problem giderek kötüleşebilen uzun vadeli bir durumdur. Erken müdahale edilmezse eklemlerin kalıcı olarak hasar görme veya biçim bozuklukları olma riski vardır ve ameliyat gerekebilir. Otoimmün bir rahatsızlık olduğu için yaşadığımız bu hassas dönemde daha dikkat etmek gerekiyor“ ifadelerini kullandı.



Ciltte pullu kırmızı ve beyaz lekelere sebep olan sedef hastalığı, vücudun bağışıklık sisteminin cilde saldırmak için aşırı hızlanmasından dolayı ortaya çıkıyor. Bu hastalık, bazı kişilerde eklemleri tutarak psoriatik artrit yani sedef romatizmasına neden olabiliyor. Ağrılı, sert ve şiş eklemlerle kendini gösteren bu durumun belirtileri kişiden kişiye değişebilirken son araştırmalar psoriatik artrit kaynaklı kalıcı iltihaplanmanın daha sonra eklem hasarına neden olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu nedenle erken doğru teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor.

Nedeni tam olarak bilinmiyor



Sedef, sadece cilt değil aynı zamanda bağışıklık sistemi hastalığı olduğuna dikkat çeken Kıvanç, “Vücudumuz deriyi yabancı görerek saldırır. Sedef ciltten çıkıp eklem tutumu yapabilir. Böyle olunca da ortaya romatizmal sorunlar çıkıyor. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Psoriatik artriti olanların yüzde 40’a yakınında sedef hastalığı veya artritli bir aile üyesi vardır ve bu da kalıtımın rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemini harekete geçiren bir enfeksiyondan da kaynaklanabilir. Sedef romatizması 5 tiptir. Neredeyse vücudun her yerini vurabilir. Küçük ve büyük eklemleri etkiler. Ayrıca iltihaplı romatizma da olabilir. Tabii bel ve omurgada iltihaplı romatizma benzeri şekilde de olabilir" dedi.

Ağrılar hayatınızı kabusa çevirebilir



Bu sorunun diğer hastalıklarla kolay bir şekilde karıştırılabileceğini vurgulayan Dr. Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortaya çıkan karışıklık tedavi sürecini de geciktirebilir. Kas-iskelet sistemi bozukluklarında uzman olan romatologların doğru tanı koyma olasılığı çok yüksek. Sedef hastalığı teşhisi konulduysa, durumunuzu izlemek için yılda en az bir kez kontrol yaptırmanız gerekir. Daha çok ağrı ve şişlik şeklinde kendini gösteren bu romatizma türüne müdahale edilmezse hayatınız kabusa dönebilir. En sık etkilenen eklemler ise şunlardır; boyun, omuzlar, dirsekler, bilek, parmaklar, dizler. Eklem sertliği genellikle sabah ilk iş olarak daha kötüdür ve 30 dakikadan fazla sürebilir. Ayrıca dinlendikten sonra da sert hissedebilirsiniz. Çoğu insan için uygun tedaviler ağrıyı dindirir, eklemleri korur ve hareketliliği sürdürür. Düzenli fiziksel aktivite ise eklem hareketinin korunmasına yardımcı olur”