Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri ve tedavisi

Özellikle kreş, bakımevleri ve çocuk hastanelerinde rota virüsü salgın olarak yayılabilir. Rota virüsü enfeksiyonu ilk 4 - 5 yaştaki çocuklarda akut başlangıçlı ishalin en sık görülen etkenlerindendir.Bulaşma; dışkı ile kontamine (bulaşık) su ve gıdalarla olur.

Rota virüsü nedir?

Rota virüsü, ağır su kaybına (dehidratasyon) sebep olan ağır ishalin en sık sebebi. Özellikle de 6 ay ila 2 yaş arasındaki bebekleri etkilemektedir. Bazı durumlarda ise yeni doğum döneminde de rastlanan mide ve bağırsakların iltihaplanmasına neden olabilir.

Rota virüsü nasıl bulaşır?

Genel hijyen önlemleri rota virüsünde bulaş riskini azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır. Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır. İdeal aşılama 2. ay ile 3. ayda başlamalıdır.

Rota virüsü belirtileri

Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyon gelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.

Rota virüsü tedavisi

Tedavide başlıca amaç; kusma, ishale bağlı ortaya çıkabilecek dehidratasyonun önlenmesidir. Beslenme devam ettirilmelidir, mümkünse sık aralarla azar azar beslenme yapılmalıdır. Az yağlı gıdalar tercih edilmeli, özellikle anne sütü ile beslenme kesilmemelidir. Yenidoğan bebekler ve 3 ayın altındaki çocuklar anneden geçen antikorlar aracılığı ile enfeksiyondan korunurlar, hastalığı daha hafif geçirebilirler.