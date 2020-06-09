RF nedir? RF değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

RF, sağlıklı bölgelere hücum eden, diğer anlamıyla saldıran proteindir. RF sağlıklı kişilerde çoğaldıkça, sağlık açısından tehlikeli hale gelir. Vücudun kendini savunmasına engel olur. Sorunlar çıkartır. Bu nedenle referans değerlerde olması, sağlıklı bir birey için çok fazla önemlidir.

RF nedir?

RF bir proteindir. Bu protein bağışıklık sistemi tarafından üretilir. Ancak sağlıklı kişilere bağışıklık sistemi RF üretimi yapmaz. Çünkü RF proteini, vücuda saldırı yapar ve fonksiyonların bozulmasına neden olur. Direkt savunma mekanizmasına saldırabildiği gibi başka yerleri de tahrip etmeye çalışabilir.

Vücutta bulunan antikorlar, sistemin dışarıdan korunmasını sağlar. Ancak bu sırada, vücut sistemini çalıştıran bazı antikorlar, vücudu savunmaya çalışan antikorları öldürmeye başlarlar. Bu tür durumlarda, RF değerleri yükselişe geçer ve tüm fonksiyonlara zarar vermeye başlar. O yüzden normal değerlerde olması hayati öneme sahiptir.

RF değeri kaç olmalıdır?

İnsan vücudu içerisinde RF proteinleri olmamalıdır. Fakat RF bazı durumlarda belirli değerler aralığındaysa, herhangi bir sorunla karşılaşılması mümkün olmaz. RF değeri, sağlıklı bir insan için 20 U/ML değerinin altında bulunmalıdır.

Bu durumda herhangi bir sorunla karşılaşılması mümkün olmayacaktır. Ancak bilinmesi gereken en önemli unsur, RF değeri ölçümlerinin her laboratuvar ve kişide aynı olmayabileceğidir. Bunun için uzman doktorların değerlerine dikkat etmek gerekecektir.

RF düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

RF düşüklüğü ve yüksekliğinin birçok nedeni bulunur. Bu nedenler, RF'yi doğrudan etkiledikleri gibi dolaylı olarak da etkileyebilirler.

RF düşüklüğü nedenleri

RF değerlerinin negatif yani düşük olması, bireyler için olumlu bir durumdur. Yani düşük RF değerleri olumlu bir durumdur. Fakat RF değerlerinin düşük olması, sorun olmadığı anlamına gelmeyebilir. Bu durumda klinik bulguların önemli olduğunu söylemek mümkün denilebilir.

RF yüksekliği nedenleri

RF yüksekliği, sistemsel sorunlar anlamına gelir. RF değerleri yükseldikçe tehlike aynı ölçüde fazlalaşır. Değerlerin yükselmesinin bazı nedenleri olabilir.

- Bağışıklık sisteminde var olan bazı rahatsızlıklar,

- Vücudun kendisini hasta etmesi,

- Karaciğer organında rahatsızlıklar,

- Tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklar,

- Vücuttaki bazı enfeksiyonlar ve kan kanseri durumu,

- Kaslarda meydana gelen iltihaplanmalar,

- Akciğerde oluşan sertleşme durumu,

- Dolaşım sorunlarıyla ilgili durumlar,

- Cüzzam hastalığı ve frengi,

- Hepatit B.

RF yüksekliğinin birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden kaynaklana RF değerleri yükseklikleri, uzman kişiler tarafından değerlendirilebilir.

RF yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

RF yüksekliği ve düşüklüğü bazı belirtiler yoluyla görülebilir. Özellikle çok tehlikeli bir durum olan RF yüksekliği, çeşitli belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtilere dikkat etmek oldukça önemlidir.

RF yüksekliği belirtileri

RF yüksekliğinin bilinen belirtilerinden en önemlisi, vücudun zayıf hale gelmesidir. Kişi çabucak hastalanır ve bu enfeksiyon durumu oldukça uzun sürebilir.

Yorgunluk belirtiler arasındadır. RF değeri yüksek olan kişi, kendisini devamlı olarak halsiz ve uykusuz hissedebilir.

Konsantrasyon bozuklukları da RF yüksekliğinin belirtisi olabilir. Özellikle bağışıklık hücrelerine yapılan saldırıları buna neden olabilir.

RF düşüklüğü belirtileri

RF düşüklüğü, tıbbi olarak sağlığa herhangi bir zarar vermez. Belirli ölçülerin altında olduğunda yani yükselmediğinde, hiçbir problem teşkil etmeyecektir. Bu yüzden RF düşüklüğünün belirtileri görülmez. Daha doğrusu sağlıklı kişiler RF düşüklüğü belirtisi olurlar. Düşüklüğün ölçülmesi mümkün olamadığından, sadece yüksek olmasından şüphe edildiğinde testler yapılır ve düşüp olup olmadığı ortaya çıkarılır.