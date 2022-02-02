Regl ağrısı neden olur, nasıl geçer? Regl ağrısına iyi gelen yatış pozisyonları ve yöntemler

Regl ağrılı kadınlar adet dönemlerini zaman zaman kabusa dönüştürebilir. Özellikle geçmeyen adet sancısı, karın ve bel ağrısıyla günlük yaşantıyı olumsuz etkiler. Peki, regl ağrısı neden olur, nasıl geçer? İşte reg ağrısına iyi gelen doğal şeyler...

Regl Ağrısı Neden Olur?

Sanılanın aksine adet ağrıları olağan bir durum değildir. Özellikle daha önce ağrısız adet gören kadında yıllar sonra ağrı oluşmasının altında bir hastalık yatabiliyor. Aynı şekilde genç kızlarda ağrı kesicilerle dindirilemeyen ağrılar da hastalık habercisi olabiliyor. Dolayısıyla adet sancısı yaşam kalitesini oldukça etkileyecek şekilde yoğun yaşanıyorsa veya daha önce olmadığı halde sonradan başlayıp şiddetli kramplar halinde oluyorsa, zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekiyor.

Regl Ağrısına İyi Gelen Yöntemler

Sıcak su torbası

Eğer regl döneminde sıcak duş almak istemezseniz sıcak su torbası kullanarak karnınızın üstüne koyabilirsiniz böylece regl ağrınızı hafifletmiş olursunuz.

Karın masajı

Karın bölgesine dairesel hareketlerle yapacağınız masaj ağrılarınızı hafifletecektir. Karın ve kasık bölgenize çok fazla baskı uygulamadan hafif vuruşlarla dairesel hareketler yaparak kaslarınızı gevşetip ağrınızı hafifletebilir ve gevşemenize yardımcı olabilirsiniz.

Hafif egzersizler

Egzersiz yaparak kaslarınızı aktif bir şekilde çalıştırmış olursunuz ve bu sayede egzersiz gevşemenizi sağlar ve beyninizde iyi endorfin hissetmenizi sağlar. En ağrılı gününüzde çok fazla hareket etmek istemeyebilirsiniz fakat biraz yürüyüş yapmak bile regl ağrılarınıza iyi gelecektir.

Vitaminler

Bol vitaminli gıdalar tüketmek regl ağrılarınızı hafifletecektir. Bu dönemde bol bol çinko, kalsiyum ve B vitamini takviyesi almak tavsiye edilir. Bu gıdalar ağrılarınızı hafifletmenin yanında şişkinliklerinizi de azaltacaktır.

Regl Ağrısı Nasıl Geçer?

Regl ağrısını ve şişkinliği geçirmek için doğal birkaç yöntem vardır. Tarçınlı ılık süt, yeşil çay, muz ve balık tüketimi regl dönemindeki ağrıları ve krampları önlemekte oldukça etkilidir.

Regl ağrısına iyi gelen bitkisel yöntemler

Aromaterapi yağları aynı anda sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle sizi dinginleştirir ve ağrılarınızın azalmasında etki gösterir. Banyo suyunuza aromaterapi yağından biraz ekleyerek banyo ısınızla beraber soluyarak muhteşem bir sonuç elde edebilirsiniz.

Regl ağrısına iyi gelen yatış pozisyonları

Fetal pozisyonda yatmak regl ağrılarını hafifletmek için etkili bir yoldur. Bunun nedeni ise vücuttaki karın kaslarının gevşemesine ve ağrıyı hafifletmesinde yardımcı olduğu bilinmesidir. Kendi başına pek bir etki ettiğini hissedemezseniz sıcak su torbalarından yardım alarak fetal pozisyonda yatabilirsiniz.