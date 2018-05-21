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Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi

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Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi
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Evde el açması ve hazır yufkalarla yapılabilecek pratik börek tarifleri...

1-PAÇANGA BÖREĞİ

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi

Paçanga böreği yufka ile yapılan ve yağda kızartılan bir börek türüdür. Sigara böreğinde olduğu gibi sarılır ve iç malzemesi, kaşar peyniri, pastırma, domates, biber ve maydanozdan oluşur. Her bir malzeme küçük ya da ince parçalar halinde doğranır ve yufkanın içine konulur. Sigara böreğinden daha irice sarılır. Sıcak olarak servis edilir.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

2-SİGARA BÖREĞİ

 

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi
 

Sigara böreği de yufka ile hazırlanan; sabah kahvaltılarında, 5 çaylarında sıklıkla tercih edilen lezzetli bir börek türüdür. Pratik yapımıyla da hem göze hem mideye hitap eden sigara böreği genelde yağda kızartılsa da fırında da yapılabilir.

SİGARA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

3-KOL BÖREĞİ

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi

Türk mutfağına özgü bir börek çeşidi olan kol böreğinin kıymalı çeşidi aynı zamanda Bosna Hersek’in milli yemeklerindendir. Peynirli, ıspanaklı, patatesli ve kıymalı çeşitleri vardır. Kol böreği yapımında hazır yufka kullanılabildiği gibi, elle açılan yufka da kullanılabilir.

KOL BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

4-SU BÖREĞİ

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi

Yapımı zor ve zahmetli olan su böreğinin peynirli ve kıymalı çeşitleri vardır. Su böreği yapımında hamuru iyi yoğurmak, incecik yufkalar açmak böreğin lezzetini oluşturan temel unsurlardır.

SU BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

5-TEPSİ BÖREĞİ

 

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi
 

Tepsi böreği farklı şekillerde farklı malzemeler kullanılarak hazırlanabilir. El yapımı hamurla da hazır yufkayla da yapılabilir. Yufkaların ince ve yırtılmamış olmasına özen göstermek gerekir.

TEPSİ BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

6-TANDIR BÖREĞİ

 

Ramazan sofraları için pratik 6 börek tarifi
 

Tandır böreği Kayseri’nin yöresel tatlarından biridir. Elle açılan yufkaya terayağı ve tahinden oluşan karışım sürülür. Kat kat açılan yufkaların arasına kıymalı harç dağıtılır.

TANDIR BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

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