Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüse karşı ‘gargara’ önerisi
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Covid-19 hastalığını önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını tavsiye etti. Saraçoğlu, “Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede” dedi.
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, virüsten koruyan bu gargaranın tarifini vermeyi de ihmal etmedi:
“Bir tutam adaçayını alın, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzün. Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede."
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