Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüse karşı ‘gargara’ önerisi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, virüsten koruyan bu gargaranın tarifini vermeyi de ihmal etmedi:

“Bir tutam adaçayını alın, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzün. Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede."