PCR testi nedir, nasıl yapılır? PCR testi ile ilgili merak edilenler

PCR testi nedir?



PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir. Moleküler tanı testi de denilebilir.

Nasıl yapılır?

PCR bir tanı testi olarak bilinir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı gösterir. Yani PCR testi ile kişinin vücudunda Covid-19 var olup olmadığı anlaşılır. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilir. Eğer kişi daha önce hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek istiyorsa PCR testini değil, antikor testlerini yaptırmalıdır. Testin yapıldığı anda virüsün vücudunda olup olmadığını bilmek isteyen bir kişi için uygulanan yöntem PCR olarak bilinen Polimeraz Zincir Reaksiyonu testidir. PCR testinde burun sürüntüsü ve boğaz sürüntüsü kullanılabilir. Hastanede yatan hastalarda ise özel yöntemlerle bronşların içindeki salgıyı alarak da PCR testini yapılabiliyor.



Kimlere uygulanır?



PCR testi, hiçbir şikâyeti olmayan kişilere tarama amaçlı uygulanmıyor. Bir yaş sınırlaması olmadığı için, koronavirüs ile ilgili hastalık belirti görülmesi durumunda çocuk, yetişkin veya yaşlı herkese yapılabiliyor. Spor müsabakalarına çıkacak sporculara, ülkeler girişte talep ettiği için yurt dışına çıkacak yolculara, Covid-19 olduğu bilinen bir kişiyle temas öyküsü olan ama henüz hastalık belirtisi göstermeyen kişilere yani temaslılara, ameliyat olacak kişilere PCR testi uygulanıyor.