Özge isminin anlamı nedir? Özge ne demek?

Özge ismi, ağyar sözcüğünün bir başka kullanımıdır. Ağyar, Farsçada "el, yabancı kimse" olarak kullanılmaktadır. Özge ismi bu anlamın dışında diğer anlamlarıyla da bilinmektedir. Buna göre özge, "iki dağın birleşim noktası" şeklinde kullanım olanağı bulmaktadır. İki dağın birleştiği noktada ortaya çıkan güzel manzara Özge olarak bilinmektedir.

Özge İsminin Anlamı Nedir?

Özge ismi, cana yakın ve sıcakkanlı anlamlarını da taşımaktadır. Bu isim, özellikle divan şiirinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Şiirlerde Özge, sevdiğinden ayrı kalmak anlamında kullanılmaktadır. Divan şairleri, sevdiğinden ayrı kalmak, uzak düşmek, hasret çekmek gibi durumları Özge sözcüğüyle ifade etmektedir.

Bu sözcük tasavvuf edebiyatında da kullanım alanı bulmaktadır. Tasavvufa göre insan dünyada gerçeklikten Özge düşmüştür. Yani gerçek dünyadan, özden uzak kalmak Özge olarak ifade edilmektedir.

Özge TDK Anlamı

Özge sözcüğü TDK sözlüğünde ve isimler sözlüğünde de açıklanmaktadır. TDK bu sözcüğü "başka, başkalık" anlamında ele almaktadır. TDK'ya göre bu isim farklı, diğer ve gayrı anlamlarına gelmektedir.

Özge ismi bazı yerlerde yürekli kimse anlamında kullanılır. Korkusuz, gözü pek ve cesaretli karaktere sahip kimseler Özge olarak anılır. İsmin analizinde bu değerler öne çıkmaktadır.