Geçmişten günümüze çok çeşitli oyunlar, insan yaşamının ayrılmaz bir unsurunu oluşturmuştur. Bu bakımdan oyunlarda kullanılan tim yani takım isimleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle de kısa takım isimlerinin kullanımı ayrı bir önem barındırmaktadır. Bu bakımdan oyunlarda pek çok kişi 3 harfli team (takım) ismi kullanmak istemektedir.

Oyunlarda Kullanabileceğiniz 3 Harfli Team (Takım) İsimleri ve Anlamları

Oyunlar esnasında en önemli unsurların başında kullanılan takım isimleri kişiyi ifade eder. Bu bakımdan çok fazla araştırılan ve merak edilen konular arasında öne çıkmaktadır. Özellikle de 3 harfli olan kısa team isimleri bir oyunda en temel şey olarak tabir edilebilir.

Bu bakımdan pek çok insan oyunlarda team (takım ) isimlerini çok iyi seçmeye çalışmaktadır. Bunun öncelikli amacı ise kullanılmakta olan takım adının insanların aklında kalması olmaktadır. Bu noktada uydurma team isimleri yerine sabit sürekli bir team isimleri kullanmak daha doğrudur. Bu kapsam doğrultusunda 3 harfli takım isimleri sıklıkla kullanılmaktadır. 3 harfli team önerisi isteyenler için bir kaç isim önerisine aşağıda yer verilmektedir.

3 Harfli İngilizce Team (Takım) İsimleri ve Anlamları;

- TNB (The Nobles, soylular anlamında)

- EXC (Exercitus, ordu anlamında)

- SKT (Sukunet)

- ALS (Allstar anlamında)

- VNM (Venom, zehir anlamında)

- SMK (Smoke anlamında)

- Pou ( şirin yaratık, tombul yaratık anlamında)

- SEZ (Sezar isminin kısaltması)

- iLU ( I Love You : Türkçe'de seni seviyorum anlamında)

3 Harfli Türkçe Team (Takım) İsimleri ve Anlamları;

- Ada (Dört yanı suyla çevrili kara parçası)

- Düş (Rüya )

- Güz (Sonbahar)

- Sim ( Gümüş parlaklığında olan ip vb.)

- Gam (Kaygı, üzüntü)

- Güç (Kolay olmayan )

- Kor (Ateş durumuna gelmiş köz veya odun parçası)