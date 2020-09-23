Orkide bakımının incelikleri

- Ne sıklıkla sulanacağını belirleyin

Phalaenopsis orkide bakımının en önemli noktalarından biri de ne sıklıkla sulanmasının gerektiğini belirlemek. Genelde hafta bir defa sulanması tavsiye edilir. Fakat, bu durum bitkinin su ihtiyacına, mevsime, saksısına ve bulunduğu ortama göre değişebilir. Bu nedenlerden dolayı çiçeğinizi sulamadan önce inceleyin ve ihtiyacına göre su verin.

- Doğrudan güneş ışığından kaçının

Orkideler aydınlık ortamları sever ama doğrudan güneş ışığı almayacak ideal bir yere koymanızda fayda var. Çünkü, direk güneş ışığı çiçeğinizin yanmasına neden olabilir. Bitkinizin yapraklarını kontrol edin ve rengi size ne yapmanız gerektiğini gösterecektir. Sağlıklı olan bir bitkinin yaprakları orta derecede yeşilken, daha fazla ışığa ihtiyacı olan bir orkidenin yaprakları da koyu yeşildir. Ayrıca, yumuşak, sarı veya kenarlarında kuruma ve siyahlık varsa çok fazla güneş ışığına maruz kaldığı için yandığının işareti olabilir.

- Sularken dikkat edin

Çiceğinizi kolayca sulayabilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var; suyun yapraklara ve gövdeye gelmemesi... Eğer doğrudan musluktan soluyorsanız, bitkinizi hafifçe eğin veya bir kaba saksıyı yerleştirin ve suyu yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra 15-20 dakika suyun içinde bekletin ve çıkardıktan sonra da iyice süzülmesini sağlayın.

- Çürümesine izin vermeyin

Orkidelerin kökü kolayca çürüyebilir. Bunu önlemenin en iyi yolu, çürümüş parçaları kesmek ve ilaçlamak. Çiçeklenme zamanı sona erdiğinde, orkidenizi yeni bir saksıya alabilirsiniz. Böylece, saksıdan kaynaklanan kök çürümesi riskini de engellemiş olursunuz. Ayrıca her sulamadan sonra yaprakları silerek kurulayın. Saksıyı hafifçe kaldırarak da suyun birikmesini de önleyebilirsiniz.

- Hava almasını sağlayın

Orkideler ani sıcaklık düşüşlerine karşı hassaslardır. Ayrıca, kapalı havayı ve ortamlardan da pek hoşlanmazlar. Bu durum, çürümesine ve bitkinin ölmesine neden olabilir. Bu nedenle bulunduğu ortamı biraz havalandırararak orkideniz için daha sağlıklı olacaktır.

- Gerektiğinde budayın

Çiçeklerin de enerjiye ihtiyacı vardır. Bitkiler enerjilerinin bir kısmını yeni yaprak ve köklenme gibi önemli durumlar için kullanırlar. Budama yaparak, zarar gören bitkinizin sağlıklı hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz.