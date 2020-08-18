Okul öncesi etkinlik: Tıraş köpüğüyle duyusal oyun

Bir tıraş köpüğü insanı ne kadar mutlu edebilir sizce? Malzemeye ulaşması da bir banyo dolabı kadar uzakta sadece. Sıkması, dağıtması, kirlenmesi serbest. Birçok malzeme ile oyunu zenginleştirilebilirsiniz hem de.

Biz okul öncesi öğretmenlerinin kurtarıcı etkinliğidir tıraş köpüğü etkinliği. Çocukların serbestçe çalıştığı, kirlendiği, eğlendiği bir etkinliktir. Veririz ellerine, istedikleri gibi sıkarlar. Yayıp şekil çizer, fırça varsa onunla boya yapar, içerisine başka duyusal malzeme eklenebilir.

Bu etkinlik de onlardan birisi aslında. Çocukların en sevdiği ahşap bloklar ile köpük birleşince işte size harika bir aktivite. Bloklara köpüğü sürerek yeni bir ürün ortaya çıkardık. Bina yaptık, araba yaptık, ağaç yaptık. İnanmazsınız belki ama fil bile yaptık.

Bu yaratıcı harika çalışmayı sizler de evlerinizde oynamak için fazla beklemeyin. Doğru banyoya gidip köpüğü alıp etkinliğe başlayabilirsiniz.

Kazanımlar

Farklı dokuları hisseder.

Eğlenerek öğrenir.

Yaratıcılık gelişir.

Küçük kasları çalıştırır.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.