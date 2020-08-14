Okul öncesi çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak 9 ipucu

Her gün kitap okuyun. Çocuğunuza her gün mutlaka kitap okuyun. Beraber uzanıp sarılarak geçireceğiniz sıcak ve sevgi dolu bir okuma zamanı oluşturun.

Kitapta gördüğü her şeyin ismini söyleyin ya da yeni bir isim üretin. İlgi çekici isimler ve objeler hakkında konuşarak çocuğunuzun kelime dağarcığını geliştirin. Örneğin, “Şu uçağa bak! Bunlar uçağın kanatları. Sence neden onlara kanat deniyor?” diyerek çocuğunuzun bu kelimeyi unutmamasını sağlayın.

Okurken ne kadar keyif aldığınızı söyleyin. Çocuğunuza onunla kitap okurken ne kadar keyif aldığınızı sık sık söyleyin. Beraber geçireceğiniz öykü vaktinin sizin için gününüzün en favori kısmı olduğundan bahsedin.

Kitabı keyifli ve etkileyici bir ses tonuyla okuyun. Çocuğunuza kitap okurken tekdüze bir ton kullanmayın ve hikayeyi mizah, basit canlandırma teknikleri ve jestlerle süsleyerek daha etkileyici hale getirin. Öykülerdeki konuşmaları karakterleri belli bir ses tonuna büründürerek okuyabilirsiniz.

Ne zaman bitirmeniz gerektiğini bilin. Eğer çocuğunuz o an ilgisini kaybederse ya da öyküye dikkatini vermekte çok zorlanırsa okumaya ara verin ve kitabı bir süre kaldırın.

İnteraktif olun. Kitaptaki olayları ve kişileri tartışın, eğer varsa sayfalardaki çizimleri işaret ederek onlar hakkında sorular sorun.

Tekrar tekrar okuyun. Çocuğunuzun en sevdiği öyküyü tekrar tekrar dinlemek istemesinden bıkmayın. 100. kez de olsa tekrar okuyun!

Sadece okuma değil, yazma hakkında da konuşun. Çocuğunuza yazıların soldan sağa yazıldığından ve kelimelerin boşluklarla ayrıldığından bahsedin.

Günlük hayatınızda etrafınızda gördüğünüz tüm yazılara dikkatini çekin. Sadece kitaplarda değil, etrafınızda gördüğünüz tüm yazılı şeyler hakkında konuşun. Bunu oyunlaştırıp, her dışarı çıktığınızda çocuğunuzdan sizin için bir kelime bulmasını isteyebilirsiniz.