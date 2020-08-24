Okul öncesi çocuklar için baskı ve boya çalışmaları

Baskı etkinlikleri ve çocuklara sağladığı faydalar

-Çocuklarda ince motor ve kaba motor gelişimini destekler.

-Çocukların dikkat sürelerini artırarak el göz koordinasyonunu geliştirir.

-Özgür bir şekilde kendi baskı etkinliklerini ve boyama çalışmalarını yapan çocuklar özgüven olarak diğerlerinden daha farklı seviyede olurlar.

-Resimle ve sanatla uğraşan çocukların hayal dünyaları daha geniş olur.

-Farklı baskı etkinlikleri ve boyama çalışmaları yapan çocuklar çok küçük yaşlarda renkleri kavrar ve anlamlı hale getirir.

-Evde bu tarz çalışma yapılan çocuklar okul hayatında özgüvenli ve başarılı olurlar.

-En önemlisi ise anne veya baba ile geçirilen vakitler hiç bir zaman unutulmaz.



Buz kalıbı ile baskı tekniği

Buz kalıbınızı doldurarak farklı gözlere farklı renk gıda boyası damlatın ve buzluğa koyun. Üstleri donmaya başladığı zaman dondurma çubuklarını saplayın. Tamamen donduklarında boyama yapabilirsiniz.

Kar temalı baskı tekniği

Kış aylarına uyan bir etkinlik olarak buz ve kar, erime ve donma gibi kavramları daha iyi anlayabileceğiniz bir tekniktir. Bir kabın içinde bir miktar suya yarım paket karbonat atarak suyu donduruyorsunuz. Karbonatlı su donunca bembeyaz bir zemin oluşturuyor. Boyama bittikten sonra buzun erimesi için kabı dışarıda bekletip, erimiş halini de gösterip buzun sonraki halini anlatabilirsiniz. Yani biraz bilimsel, biraz ince motor çalışma yapmış oluyoruz. Bir de yanında yaratıcılık gelişimi. Üstelik bolca eğlence. Daha ne olsun.

Bulaşık teli ile baskı tekniği

Bu materyal sadece bulaşık yıkarken değil çocuğumuzun eğitiminde de işe yarıyor. Plastik veya kağıt tabaklara farklı farklı renkleri döküyoruz. Daha sonra bulaşık telini bulaştırıp boş kağıdımıza baskı yapıyoruz. Maksadımız farklı sanatsal çalışmalar yapmak ve sanatı hissetmek.

Çatal ile baskı tekniği

Bunun için plastik veya normal çatal kullanabilirsiniz. Önemli olan çocuğumuza ortaya çıkan şekil üzerinden sanatsal algı oluşturabilmek. İlkbaharda birçok çiçek bulabilirsiniz.

Rulo ile baskı etkinliği

Yabancılar buna havai fişek baskısı diyorlar. Yani önce ruloyu boyayı rahat dağıtabilmesi için makasla alt tarafından kesiyoruz. Sonra da boyalarımızla baskı yapıyoruz. Örneği inceleyebilirsiniz.

Çekiç ile baskı etkinliği

Çocukların ilgisini çekebilecek bir baskı çalışmasıyla daha karşınızdayız. Öncelikle boş bir büyük kağıt alıyoruz. Kağıdın üzerine belli aralıklarla boyalarımızı döküyoruz. Daha sonra üzerine pamuğu koyuyoruz ve elimize aldığımız plastik çekiçle çok hızlı olmadan vuruyoruz.

Ponpon ile baskı etkinliği

Renklerine uygun ponponları mandallara takıyoruz. Ponponları boyamıza batırıp resmimizi yapıyoruz.

Merdane ile baskı etkinliği

Daha önce etkinliklerimizi anlatırken öğrencilerimizin her duyuyu hissetmelerini söylemiştik. Burada yapmamız gereken ise plastik veya ahşap merdane olabilir, hiç fark etmez, dışına farklı şekiller yapıştırıp boya baskı etkinliğinin düz ve sığ olmaması için farklı baskılar yapabilmektir.

Şişeler ile baskı etkinlikleri

Bu etkinliğimiz mükemmel bir ilkbahar çalışması. Siz de çok rahat bulabileceğiniz plastik şişelerle bu etkinliği yapabilirsiniz. Boş bir kağıda çiçek sapları yapıp çiçek kısımlarını baskı ile yapıyoruz. Bu eğlenceli baskı etkinliği sayesinde çocuğunuzun sanatsal yönünün geliştiğini fark edeceksiniz. Plastik tabaklara koyduğumuz farklı farklı renk boyaları çiçeklerimiz için kullanıyoruz. Sonra kuruması için bir kenara bırakıyoruz.

El baskısı

Ayak baskısı

Parmak baskı

Bitki baskısı

Fırça baskısı

Sünger baskısı olarak çeşitlendirebilirsiniz.

İyi planlanmış sanat etkinlikleri ile çocukların farklı malzemelerle karşılaşması onların psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal gelişimlerine destek vermektedir. Okul öncesindeki sanat eğitimi, çocukların isteyerek, zevk alarak katılacağı etkinlikler aracılığı ile kendisini etkileyen, merak ettikleri nesne ve durumlara ilişkin olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmeyi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeyi destekleyici nitelikte olmalıdır.

Bırakalım elleri kirlensin, her yer rengarenk olsun. Bu zorlu günlerde çocuklarımızın renkleri ile boyansın dünyamız.