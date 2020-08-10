Okul için gerekli eşyalar

Okul ihtiyaçları yaşa ve sınıfa göre değişiyor. Ancak işinizi kolaylaştırmak adına temel ihtiyaçların yer aldığı bir liste hazırladık. Bir göz atmaya ne dersiniz?

Kırtasiye listesi

- Kurşun kalem

- Çizgili defter

- Kareli defter

- Silgi

- Resim defteri

- Kuru boya

- Pastel boya

- Sulu boya

- Sulu boya fırçaları

- Makas

- Etiket

- Kalemtıraş

- Yapıştırıcı

- Şeffaf dosya

- Cetvel

- Türkçe sözlük

Araç gereç listesi

- Okul üniforması

- Sırt çantası

- Suluk

- Beslenme çantası

- Beslenme kabı

- Kalem kutusu

- Okul ayakkabısı

İhtiyaç listesini hazırlarken dikkatli olmakta fayda var. Sağlık açısından malzemelerin kaliteli olması daha iyi olacaktır. Ayrıca çocukların hoşuna gidecek tarzda tercih edilmesi de ders çalışmayı daha da keyifli hale getirecektir.

Bu sene koronavirüs salgını olduğu için beslenme çantasının içinde mutlaka dezenfektan ve ıslak mendil bulundurmayı da ihmal etmeyin.