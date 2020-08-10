MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri Okul için gerekli eşyalar
GeriEğitim Okul için gerekli eşyalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Okul için gerekli eşyalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okul için gerekli eşyalar
Abone Olgoogle-news

Okullar yakın zamanda açılacak. Bunun için de ihtiyaç listesinin hazırlanması hem kolayca işinizi halletmenizi hem de gerekli olanları almanızı sağlayarak fazla harcamadan kurtarır.

Okul ihtiyaçları yaşa ve sınıfa göre değişiyor. Ancak işinizi kolaylaştırmak adına temel ihtiyaçların yer aldığı bir liste hazırladık. Bir göz atmaya ne dersiniz?

Kırtasiye listesi

- Kurşun kalem
- Çizgili defter
- Kareli defter
- Silgi
- Resim defteri
- Kuru boya
- Pastel boya
- Sulu boya
- Sulu boya fırçaları
- Makas
- Etiket
- Kalemtıraş
- Yapıştırıcı
- Şeffaf dosya
- Cetvel
- Türkçe sözlük

Araç gereç listesi

- Okul üniforması
- Sırt çantası
- Suluk
- Beslenme çantası
- Beslenme kabı
- Kalem kutusu
- Okul ayakkabısı

İhtiyaç listesini hazırlarken dikkatli olmakta fayda var. Sağlık açısından malzemelerin kaliteli olması daha iyi olacaktır. Ayrıca çocukların hoşuna gidecek tarzda tercih edilmesi de ders çalışmayı daha da keyifli hale getirecektir.

Bu sene koronavirüs salgını olduğu için beslenme çantasının içinde mutlaka dezenfektan ve ıslak mendil bulundurmayı da ihmal etmeyin.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle