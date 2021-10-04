Obezite nedir, nasıl ortaya çıkar ve nasıl önlenir? Maddeler haline obezite belirtileri ve tedavisi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Obezite, insanları diğer birçok ciddi kronik hastalık için risk altına sokmanın yanı sıra Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskini de artırıyor. CDC'den yapılan açıklamaya göre, Obeziteye sahip olmak, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış riskini üç katına çıkarabiliyor. Obezitenin akciğer kapasitesini azalttığı ve nefes darlığına, göğüs ağrısına ve daha fazlasına yol açabileceği belirtiliyor.

Bu durumda obezite ile ilgili doğabilecek sorunların ciddiyeti de bu hastalık hakkında araştırmaların hız kazanmasına neden oldu. İşte obezite ile ilgili detaylı bilgiler…

Obezite nedir?

Obezite; besinlerle alınan enerjinin (Kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması (%20 veya daha fazla) sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Obezite neden olur?

Günlük yaşamda bireylerin (gebe, emzikli, bebek, okul çocuğu, genç, yaşlı, işçi, sporcu, kalp-damar, şeker, yüksek tansiyon hastalığı, solunum yolu bozuklukları vb.) yaşa, cinsiyete, yaptığı işe, genetik ve fizyolojik özelliklerine ve hastalık durumuna göre değişen günlük enerjiye ihtiyacı vardır.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için, alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekmektedir. Günlük alınan enejjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vucutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.

Obezite belirtileri nelerdir?

İnsanın normal ağırlığının çok üzerinde bir kiloya sahip olması, onun hareketlerinde kısıtlılığa ve şeker, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve solunum yolu problemleri gibi önemli hastalıklara yatkın olmasına neden olur.

Kişi kendisini sürekli halsiz hisseder. Yeterince dinlense bile yorgunluk hissini atamaz. Gün içinde uykuya meyilli olur.

Hareketsiz olsa bile aşırı derecede terleme görülür.

Artmış ağırlığın ve bunun sonucu olarak eklemler üzerindeki baskının etkisi ile eklem ağrıları gelişir.

Akciğer kapasitesi azalır. Nefes darlığı görülür.

Uyku apnesi ve horlama gelişir.

Kilo artışı aynı zamanda pek çok kanser için de risk artışına sebep olur.

Ortaya çıkacak şikayetler etkilenen organ ya da vücut bölgesine göre değişebilmektedir.

Obezite tedavisi nasıl olur?

Diyet ve egzersizle en fazla vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo vermek mümkündür ve bu yaklaşım bırakıldığında tekrar kilo alımı neredeyse kuraldır. Daha fazla kilo verilmesi ve bunun uzun süre geri alınmaması, eşlik eden hastalıkların düzelmesine daha çok yardımcı olmakta ve bu hastalarda uzun dönemde oluşan psikolojik baskının ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Günümüzde kalıcı kilo kaybı oluşturmanın en etkili yöntemi obezite cerrahisidir. Bu uygulamalar fazla kilonun %50-80 kadar azaltılıp uzun vadede kişinin bu kilosunu korumasını sağlamaktadır.