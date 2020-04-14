Obezite hastaları koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19, üst solunum yollarını etkileyen yüksek ateşe ve şiddetli nefes darlığına sebep olan bir virüstür. Yaşlı insanlarda ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda virüs daha tehlikelidir.



Obezite, kişinin sağlığını etkileyebilecek aşırı kilo veya vücut yağı taşıdığında ortaya çıkan tıbbi bir durumdur. Vücut kitle indeksi kişinin yaşı, cinsiyeti ve boy ölçüsüne göre ideal kiloda olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Vücut kitle endeksi; 25 ve üzeri fazla kilolu, 30 ve üzeri obezite, 40 ve üzeri morbid obezite kabul edilir.

Koronavirüsün obezite hastalarına etkileri neler?



Obezite hastaları, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı yüksek risk altındadır. Koronavirüsün, obezite olan bireyleri nasıl etkileyeceğini bilmek için henüz çok erken. Ancak genellikle obezitenin sıklıkla kronik hastalıklara yol açtığının farkında olmalıdır. Bu obezite ile ilişkili kronik hastalıklar, viral akciğer enfeksiyonu ile daha da kötüleştiren sağlık sonuçları doğurabilir.



Bağışıklık sisteminin bozulması, obezite hastalarını enfeksiyonlara daha duyarlı hale getirebilir. Daha şiddetli semptomlara katkıda bulunabilir ve iyileşme süresini uzatabilir. Bu özellikle üst solunum yolu, akciğer enfeksiyonları için de geçerlidir. Obezite olan bireylerde, akciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir. Aynı zamanda solunum anormallikleri ve uyku apnesine de neden olabilir. Bu da üst solunum yolları, akciğer enfeksiyonları özellikle hasta için tehlike oluşturabilir.



Obezite, hareket kısıtlığı ve ortopedik zorluklar da doğurabilir. Bu nedenle uygun tıbbi bakıma erişimi sınırlayabilir. Genellikle obezite hastalarının sadece ilaç tedavilerini zorlaştırmak ile kalmaz. Aynı zamanda sağlık bakım maliyetlerini de artıran birden fazla ilaçla tedavi edilir. Bu durum uygun tıbbi bakıma erişimi sınırlayabilen başka bir faktördür.



COVID-19 ile zihinsel stres artabilir. Zihinsel stres, diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalığını önemli ölçüde kötüleştirebilir. Artan zihinsel stres bağışıklık fonksiyonunu da bozabilir. Zihinsel stres hastaların, COVID-19 enfeksiyonuna duyarlılığını arttırabilir. Enfeksiyon meydana geldikten sonra sonuçlarını kötüleştirebilir.



Zihinsel stres, obezite riski taşıyan ve obez olan hastalarda tahribata sebep olabilir. Zihinsel stres genellikle daha kötü beslenmeye (“rahat yiyecek” tercihine) yol açar. Potansiyel olarak fiziksel aktiviteyi azaltabilir. Birçoğu için evde kalmak, hastaları daha az sağlıklı beslenme seçeneklerine itebilir. COVID-19'dan gelen zihinsel stresin artmasıyla kişi obezite hastası olabilir.



Koronavirüs döneminde obezite hastaları nelere dikkat etmeli?

Obezite ile stresin, kronik hastalık üzerindeki potansiyel etkisine özellikle dikkat edilmelidir. Hastalar, zihinsel stres belirtilerini nasıl tanıyacakları konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalara beslenme ve fiziksel aktivite hakkında özel rehberlik verilmelidir. COVID-19, obeziteye doğrudan sebebiyet vermez. Virüs yüzünden evde kaldığımız için kilo artışı olabilir. Evde kaldığımız süre boyunca sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya özen göstermelisiniz. Obez hastalar ve obezite riski taşıyan hastalar, COVID-19'a dikkat etmeli, evde kalmalıdır. Dışarıda bulunduklarında mutlaka maske ve eldiven takmalı, dezenfektan kullanmalıdırlar.



