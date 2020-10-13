Neden bazı insanların iki gözünün rengi birbirinden farklıdır?

Gözümüze rengini veren kısma “iris” adını veriyoruz. Bir gözün iris renginin, diğerinden tamamen farklı olmasına “komplet heterokromi” deniyor. Aynı gözde irisin bir bölümünün başka renkte olmasına ise “kısmi heterokromi” deniyor. “Merkezi heterokromi”de ise göz bebeğinin etrafında, irisin diğer kısımlarından farklı bir renk oluyor.

Heterokromi neden olur?

Heterokromi “doğuştan” veya “edinsel” olabilir.

Doğuştan heterokromi yenidoğan 1000 bebekten yaklaşık 6’sında görülüyor. Doğuştan heterokromiye eşlik eden başka bir göz problemi genellikle izlenmiyor. Ancak doğuştan heterokromi bazen vücudun diğer kısımlarını ilgilendiren bir hastalığın veya sendromun bulgusu olabiliyor.

Edinsel heterokromide iris rengi doğuştan değil sonradan değişiyor. Edinsel heterokromi; göz travmaları, göz kanamaları veya göz ameliyatları sonucu gelişebiliyor. Glokom (göz tansiyonu hastalığı) ve glokom için kullanılan kimi göz damlaları, irisin iyi huylu veya kötü huylu tümörleri ve şeker hastalığı da edinsel heterokromiye yol açabiliyor. Fuchs heterokromik iridosikliti veya edinsel Horner sendromu denen kimi göz hastalıkları da edinsel heterokromi oluşturabiliyor.

Heterokromi tanı ve tedavisi

Eğer yeni doğan bir bebekte heterokromi varsa, göz doktoru tarafından göz muayenesi gerçekleştirilmeli. Göz muayenesinde, bebeğin gözünde başka bir göz problemi olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca çocuk doktoru; doğuştan heterokromiye yol açan, vücudun diğer kısımlarını ilgilendiren bir hastalık veya sendrom olup olmadığını çeşitli tetkilerle değerlendirmeli.

Erişkin yaş grubunda sonradan heterokromi geliştiyse de göz muayenesi şart. Edinsel heterokrominin nedeni tespit edildikten sonra, nedene uygun tedavi planlanıyor.

Göz renkleri arasındaki farklılığı örtmek için kozmetik (renkli) kontakt lens kullanılabiliyor.