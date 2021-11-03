Nasıl başarılı bir çocuk yetiştirebiliriz?

Çocukların gelişiminde ilk yıllarda edinilen deneyimler beyin mimarisinin temelini oluşturuyor. Bu deneyimi onlara sağlarken dikkatli olmak zorundayız. Çocuğunuzun eğitiminde erken yaşta geliştirdiği sosyal duygusal becerilerin, ileriki yıllarda akademik başarısı, kuracağı ilişkiler hatta profesyonel hayatı üzerinde bile güçlü etkisi inkar edilemez. Duygusal ve sosyal gelişimi sağlıklı olan bir çocuk ileride mutlu ve toplum içinde uyumlu bir birey olacaktır.

Stresli ortamlar herkesi etkiler

Bebekler ve küçük çocuklar dahi, ailesi veya bakım ortamında bulunan kişilerin önemli streslerinden olumsuz şekilde etkilenirler. Elbette, stressiz bir dönem ya da çevrenin oluşturulması çok zordur fakat bunun uzun süreli olması sorun yaratan faktördür. Olumsuz fetal ve erken çocukluk deneyimleri, beyinde ömür boyu sürebilecek fiziksel ve kimyasal bozulmalara yol açabilir. Bu da çocuğun gelecekteki öğrenme kapasitesi ve davranışlarında bozulma riskini artırabilir. Çocukların aile içi streslere uzun süre dahil olmamasına dikkat etmek gerekir.

Çevresel faktörler çocuğun hayat boyu gelişimini etkiler

Çocuğun gelişimi tek taraflı ya da sadece genler tarafından belirlenen bir süreç değildir. Bu süreç oldukça etkileşim gerektirir. Genler çok etkili olsa da çevresel faktörlerin insan gelişimi üzerinde güçlü etkiler yaratma gücü vardır. Çocuklar her ne kadar doğduklarından beri dürtülerini kontrol etmeyi, odaklanmayı veya bilgiyi hafızada tutmayı öğrenme kapasitesiyle doğar fakat hayatlarının devamında bu işlevleri ne kadar geliştirebileceklerinin temeli erken zamanlarındaki deneyimlerine dayanır.

Beyin mimarisinin temelleri ilk yıllarda şekillenir

Beyin oluşumu çocuk doğduktan sonra ilk yıllarda temelleri atılır fakat gelişimi durmaz. Etkili görme ve duyma yeteneği gibi beyin fonksiyonlarının temel yönleri, duygusal gelişimin bazı kısımları erken deneyimlere çok bağlıdır. Çocuklarınızı büyütürken eğitici oyunlar oynamanız ilerideki okul başarılarını olumlu etkileyecektir.

Çocukların hayat başarısını nasıl artırırız?

Kitap okumak bir çocuğun gelişimine pek çok fırsat tanıyan bir aktivitedir. Kitap okurken, kahramanların duygularından bahsedin, hikaye ile ilgili çocuğunuzun nasıl hissettiğini fark etmesine ve bunu adlandırmasına yardımcı olun.