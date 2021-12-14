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Temiz Sözlük
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Haber Giriş: 14.12.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Nar lekesi nasıl çıkar?

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Nar lekesi nasıl çıkar?
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Nar sonbahar ve kış aylarının keyifle yenen meyvesidir. Zengin vitamin içeriğiyle oldukça sağlıklı olan bu meyveyle ilgili tek olumsuz şey ayıklamasının zor oluşudur. Kıpkırmızı ve sulu nar taneleri ayıklama sırasında kolaylıkla ezilip kıyafetlerimizi lekeleyebilirler. Bu da maalesef zorlu nar lekesiyle uğraşmamızı gerektirecektir.

Üstelik yılbaşı da kapıya dayandı. Yılbaşı gecesi nar kırma ritüelini biliyor musunuz? Yılbaşında nar kırma geleneği, o yılın bolluk ve bereketle geçmesine yönelik bir dilek dileme ritüelidir. Temizlemesi zor olduğundan genellikle kapı önünde ya da  bahçede kırılır. Yılbaşı gecesi yaptığınız bu ritüel, sizi zorlu lekelerle baş başa bırakabilir.

Peki, nar lekesi çıkar mı? Nar lekesi nasıl çıkar? Zorlu nar lekelerinden kurtulmak için yazının devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

Daha fazla dekorasyon ve temizlik önerisi için Temiz Sözlük’e göz atın! 

Nar lekesi nasıl çıkar Nar lekesi nasıl çıkar Nar lekesi nasıl çıkar  




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