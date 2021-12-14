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Üstelik yılbaşı da kapıya dayandı. Yılbaşı gecesi nar kırma ritüelini biliyor musunuz? Yılbaşında nar kırma geleneği, o yılın bolluk ve bereketle geçmesine yönelik bir dilek dileme ritüelidir. Temizlemesi zor olduğundan genellikle kapı önünde ya da bahçede kırılır. Yılbaşı gecesi yaptığınız bu ritüel, sizi zorlu lekelerle baş başa bırakabilir.

Peki, nar lekesi çıkar mı? Nar lekesi nasıl çıkar? Zorlu nar lekelerinden kurtulmak için yazının devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

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