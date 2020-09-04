Nakil ve lösemi sonrası pandemi sürecinde okula nasıl gidilir?

Koronavirüs enfeksiyonu; çocukluk çağı kanserleri nedeni ile kemoterapi almış ya da çeşitli nedenlerle kemik iliği nakli olmuş olan hastalarda daha ağır seyredebileceğinden daha dikkatli olunmalıdır. Okula devam ve sosyal hayat çocuğun hastalığının ve tedavisinin özelinde düzenlenmelidir. Çocuklar yaş itibariyle kurallara uyulması konusunda zorluk yaşanan bir hasta grubudur. Bu nedenle onlara bu enfeksiyonun varlığı ve korunma yöntemleri korkutmadan telkin yöntemi ile anlatılmalıdır.

Kemoterapi alan hastalarda bağışıklık sisteminin eski haline dönmesi yaklaşık 1 yılı, kemik iliği nakli olmuş olanlarda 2 yılı bulabilmektedir. Bu nedenle bu dönemler viral enfeksiyonlar için risklidir.

Nelere dikkat edilmeli?

Çocuk Hematoloji & Onkoloji hastalarından tedavisi aktif olarak devam edenlerin okul ve alışveriş merkezi gibi kapalı alanlara gitmemeleri ve toplu taşıma araçlarını (okul servisi) mümkünse hiç kullanmamaları önerilir. Ancak tedavisi biten hastalarda Sağlık Bakanlığı’nın hijyen kurallarına (sosyal mesafe, maske ve el yıkama) uyularak okula devam edilebilir.

Tedavisi kesilip okula gidecek hastalarımızın okul açılmadan pnomokok aşısını (yaptırmadılarsa) ve mevsimsel grip aşısını yaptırmalarını önermekteyiz. COVID-19 açısından bulaşma ve hastalık riski hiç yok diyemesek de, riski indirmek tüm toplum olarak hepimizin elindedir.