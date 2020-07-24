Minikler renkleri tanıyor, kolayca öğreniyor
Bugünkü etkinlik biraz daha küçük yaş grubuna hitap edecek bir renk oyunu. Miniklerin renkleri kolayca öğrenmesine katkı sağlayacak… Detayları Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel paylaşıyor.
Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler. Örneğin elma kırmızıdır, güneş sarı ya da annesinin saçları kahverengidir... Renkleri öğretmeye başlarken ana renklerden başlamak renk öğretimini daha da kolaylaştıracaktır. İlk olarak kırmızı ardından mavi ve son adım sarı… Bu şekilde devam edip ara renklere geçiş yapılabilir.
Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz tamamen anne yapımı birçok oyun hazırlayabilirsiniz. Bu etkinlikte sadece keçe kullanarak çocuklarınıza renk kavramını verirken diğer yandan da eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.
Malzemeler
Karton parçası
Keçe
Oynar göz
Cırt cırt
Yapılışı
Çocuğa verilmek istenen renklerden kuş ve ev şekli kesilir.
Cırt cırtın bir yüzü kısa, diğer yüzü eve yapıştırılır.
Kuşların üzerine oynar gözler yapıştırır.
Kartın parçası beyaz keçe ile kaplanır.
Üzerine güneş, dal, çiçek, çimen vb. hayal gücünüze göre süslemeler yapılır.
Ve oyunumuz hazır, iyi eğlenceler.
Kazanım
Renkleri öğretir.
Hayvanlar alemi hakkında bilgi edinir, yaşam yerleri öğrenilir.
Küçük kasları çalıştırır.
Not: Bu etkinlik 18 ay sonrası için uygundur.
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