Minikler renkleri tanıyor, kolayca öğreniyor

Çocuklar 18. aydan itibaren renkleri algılamaya başlar. İsimlerini adlandırmasa dahi kendi zihinlerinde her rengi bir yere yerleştirebilirler. Örneğin elma kırmızıdır, güneş sarı ya da annesinin saçları kahverengidir... Renkleri öğretmeye başlarken ana renklerden başlamak renk öğretimini daha da kolaylaştıracaktır. İlk olarak kırmızı ardından mavi ve son adım sarı… Bu şekilde devam edip ara renklere geçiş yapılabilir.

Evde çocuklarınıza renkleri öğretmek için maliyetsiz tamamen anne yapımı birçok oyun hazırlayabilirsiniz. Bu etkinlikte sadece keçe kullanarak çocuklarınıza renk kavramını verirken diğer yandan da eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Malzemeler

Karton parçası

Keçe

Oynar göz

Cırt cırt

Yapılışı

Çocuğa verilmek istenen renklerden kuş ve ev şekli kesilir.

Cırt cırtın bir yüzü kısa, diğer yüzü eve yapıştırılır.

Kuşların üzerine oynar gözler yapıştırır.

Kartın parçası beyaz keçe ile kaplanır.

Üzerine güneş, dal, çiçek, çimen vb. hayal gücünüze göre süslemeler yapılır.

Ve oyunumuz hazır, iyi eğlenceler.

Kazanım

Renkleri öğretir.

Hayvanlar alemi hakkında bilgi edinir, yaşam yerleri öğrenilir.

Küçük kasları çalıştırır.

Not: Bu etkinlik 18 ay sonrası için uygundur.