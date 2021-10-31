Mide kanaması neden olur, ölüme neden olur mu? Mide kanaması geçirdiğiniz nasıl anlaşılır?

Mide kanaması günlük hayatta sık sık görülen pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bir üst sindirim sistemi hastalığı olarak bilinir. Genel olarak açık ameliyat gerekmeksizin iyileşme gösteren bir hastalık olarak bilinir.



Mide Kanaması Neden Olur?



Mide kanaması birden fazla nedene bağlı olarak meydana gelen bir hastalık olarak bilinir. En başında ise yemek borusu ile mide arasında yer alan noktada yara oluşması yer almaktadır. Karaciğer hastalıklarına da bağlı olarak meydana gelen bu yaralar mide kanamasına sebep olabilir. Üst gastrointestinal sistem içinde yer alan tümörler de mide kanamasına sebep olabilir.



Vücut içerisinde bakterilerin yer alması, aşırı baharatlı yemekler ya da yiyecekler tüketmek, tanısı konulmamış olan ya da tedavisi yapılmayan ülser hastalığı, gastrit, sürekli kusma durumu, kafa travması geçirmek, fazla ağrı kesici kullanmak, iltihabı önleyen ilaçlar almak, aşırı sigara ya da alkol alımı, hepatit B, stres ve sinir halinde olmak gibi nedenler mide kanamasına sebep olan bazı durumlar olarak bilinir. Mide kanamasının genel olarak sebeplerine bakıldığında ise en çok bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanmak yer alır. Mide kanaması nedenleri arasında çok ciddi öneme sahip olan ülser hastalığı da mutlaka tedavisinin yapılması gereken bir hastalıktır.



Mide Kanaması Ölüme Neden Olur Mu?



Mide kanaması teşhis edildiği ilk aşamada tedaviye alındığı zaman ölümle sonuçlanmaz. Ciddi bir hastalık olmamasının yanı sıra tanısı yapıldığından itibaren tedaviye başlanması gerekmektedir. Hastalığın tanısı konulmadığı takdirde ve vücut içinde hastalığın varlığından haberdar olunmadığı zaman hastalık ciddi bir hale gelebilir. Tedaviye geç kalınırsa ya da hiç tedavi edilmez ise mide kanaması ölüm ile sonuçlanabilir.



Mide Kanaması Geçirdiğiniz Nasıl Anlaşılır?



Mide kanaması hastalığının herkeste gösterdiği etki farklıdır. Mide mukozasında yer alan inflamasyona göre gelişmekte olan kanamalara mide kanamaları adı verilir. Bu hastalığın belirtileri de kişiden kişiye değişir. Bazı kişilerde aniden bir kanama saptanırken, bazı kişilerde ise belli belirsiz bir şekilde kanama meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı kanama hızı, kan kaybı seviyesi farklılık gösterir. En yaygın görülme belirtileri ise baş dönmesi, kansızlık, mide yanması, bayılma, yorgunluk, şok geçirme ve karın ağrısı olarak bilinir. Bunun yanı sıra nadir de olsa görülen bazı belirtiler mevcuttur. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

1. İştahsızlık durumu,

2. Hızlı kalp çarpması,

3. İshal sorunları yaşama,

4. Siyah renkli olan gaita,

5. Mide bulantısı yaşamak, sürekli kusma hali,

6. Hazımsızlık ve şişkinlik olma durumu,

7. Halsizlik, bitkinlik ve yorgun hissetme hali,

8. Üst batın bölgesinde rahatsızlık ve ağrı olması,

9. Nefes darlığı problemi yaşama,

10. Aniden baş dönmesi yaşama,

11. Kusma yaşandığı zaman kusmuk renginin kahve ya da kırmızı olması,



12. Aşırı terleme yaşamak,



13. Tansiyon düşmesi yaşamak ve beraberinde gelen göz kararması durumu mide kanaması geçirildiğine dair belirtiler arasında yer alır.