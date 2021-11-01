Mide ağrısı sırta vurur mu, hangi hastalıkların belirtisidir?

Sindirim sistemimizin önemli bir parçası olan mide ağrısı nedenleri ile birlikte sıra vurur mu merak ediliyor. Bazı şikayetler olduğunda mide ağrısı ciddi hastalıkların nedeni olabilir. Peki, mide ağrısı hangi organları etkiler, sırta vurur mu?

Mide ağrısı sırta vurur mu?

Mide ağrısının en tehlikeli vurma bölgesi bel ve sırt bölgelerinedir. Bu durumda ciddi bir sağlık sorununun ortaya çıktığına işarettir. Mide ağrısı nedeniyle mideye bağlı olan kan damarlarında kasılmalar sonucu kramplar girebilir. Bu krampların artması bölgenin yakınında bulunan omurilik soğanına ciddi bir etki edebilir. Bu durum özellikle felçlerin görülmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra kalbe vuran mide ağrıları kalp krizi veya kan damarlarının tıkanması durumlarının da habercisi olabilir.

Mide ağrısı hangi hastalıkların belirtisidir?

Mide ağrısı dalak, pankreas ve diyaframa etki edebilir. Ancak yayılma eğilimi gösterdiği durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Ayrıca mide ağrısı sırt bölgesine, göğüs kafesine doğru bir yayılma gösterebilir. Bu yayılmaların ardında ciddi sorunlar yatabilir. bu nedenle ağrılar yoğunlaşırsa bir uzmana görünmekte fayda vardır.

Mide ağrılarının özellikle kalp ve akciğer gibi önemli bölümlere vurması durumunda mutlaka iç hastalıkları uzmanına görülerek gerekli tahlil ve testlerin aksatılmaması önerilir.

En yaygın olan mide sorunu olan gastrit de mide ağrılarının ve kramplarının başlıca nedenlerindendir.

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Yaşam kalitesini düşüren ve zaman zaman strese bağlı bir durum olan mide ağrısı için sağlıklı ve doğal beslenme oldukça önemlidir. Günlük su tüketiminin fiziksel aktivitenin arttırılması mide ağrısını ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Mide ağrısını gidermek için bazı doğal yiyeceklerin tüketimini arttırmak da yararlı olabilir.

Evde mide ağrısına iyi gelen doğal yiyeceklerden bazıları;

Tarçın: Sabahları aç karnına bir çay ya da tatlı kaşığı tarçın Yemek, mide ağrılarının hızla geçmesine vesile olmaktadır. Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla önerilen tarçın, sütlü tatlıların ve salep gibi içeceklerin üstüne konularak da tüketilebilir.

Muz: Sporcuların bir numaralı tercihi olan muz meyvesi eklem ağrılarında olduğu gibi mide şikayetlerine de çözüm getiriyor. Öğün aralarında tüketilen muzlar, mide şikayetlerinin çok daha az hissedilmesini olanaklı hale getirmektedir.

Yoğurt: Özellikle spordan sonra mide ağrıması ve ekşimesi şikayeti sıklıkla görülmektedir. Bu, vücudun fazla zorlandığına dair bir işarettir. Yarım yağlı ya da laktozsuz yoğurtlar tüketilerek hem harcanan enerji geri kazanılabilir hem de midede ortaya çıkan ağrılar azaltılabilir.

Süt: Mide ağrısı ve yanması şikayeti bulunan kişiler bir yudum süt içerek bu şikayetlerinden kurtulabilir. Bir bardak süt içmek gaza neden olacağı için çok az miktarda içilmesi tavsiye edilmektedir.

Bitki Çayları: Papatya ve ada çayı başta olmak üzere birçok bitki çayı mide ağrılarını geçirmektedir.

Maden suyu: Yemeklerden on dakika sonra maden suyu içmek hem hazımsızlığa iyi geliyor hem de midenin çok daha rahat çalışmasını mümkün kılıyor.