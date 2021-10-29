Meyve Çeşitleri Ve İsimleri Nelerdir? Meyvelerin Faydaları, Şeker Ve Kalori Oranları

Özellikle ülkemizde yetişen meyveler oldukça popülerdir. Her bir meyvenin kendine özgü olan şeker ve kalori oranı bulunmaktadır. Meyveleri yerli meye ve tropik meyveler olarak iki alanda inceleyebiliriz.

Meyve Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Yerli Meyveler şu şekildedir;

- Muz

- Erik

- Kivi

- Elma

- Armut

- Dut

- Kiraz

- Şeftali

- Böğürtlen

- Portakal

- Çilek

- Nar

- Mandalina

Tropik meyveler ise şu şekildedir;

- Ananas

- Avokado

- Mango

- Hindistan Cevizi

Meyvelerin Faydaları

1) Kolesterolü Düşürür

Meyveleri düzenli olarak tüketilmesi çok önemlidir. Kolesterolün hızlı bir şekilde düşürülmesi için mutlaka meyve tüketmek gerekir. Meyveler kan basıncını dengeler ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Aynı zamanda kolesterolden kaynaklı olan şikayetlerin de yok edilmesi açısından meyve tüketilmesi önerilmektedir. Kolesterol özellikle insanda her yaşta ortaya çıkabilir. Fakat ilerleyen yaşlarda durum daha da kötü bir hal alabilir. Kolesterol doğrudan kalp sağlığını tehdit eder.

2) Diş Çürümesini Engeller

Özellikle yerli meyvelerin tüketilmesi son derecede önemlidir. Çilek ve karadut gibi meyveleri tüketerek hem kalsiyum bakımından vücudunuza daha iyi besin almış olur hem de düş çürüklerini engellersiniz. Diş hekimleri tarafından da meyve tüketimi ısrarla tavsiye edilmektedir. Meyveler diş çürümesine neden olan ağız içi faktörleri yok eder ve bütün dişlerin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

3) Bağırsakları Çalıştırır ve Sindirim Sistemini Güçlendirir

Kabızlık önemli bir sindirim problemidir. Bu sindirim probleminin geçirilmesi için vücudun bazı vitaminlere ihtiyacı vardır. Özellikle A ve C vitamini bakımından zengin olan meyveleri tüketmek bağırsakları çalıştırır ve kabızlık gibi şikayetlerin önüne geçer. Meyveler vücudun bağışıklık sistemine de doğrudan etki eder ve sindirim sisteminin daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

4) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara karşı vücudun daha da dirençli hale gelmesini sağlar. Bu durumda da meyve tüketimi önerilmektedir. Hem tropik hem de yerli meyvelerin tüketilmesi bağışıklık sistemi açısından son derecede önemlidir. Bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı adeta bir savunması durumundadır. Bundan dolayı vücudun daha fonksiyonlu bir şekilde çalışması açısından meyve tüketimi son derecede önemlidir.

5) Hücreleri Yeniler

Vücuttan ölü hücrelerin atılması vücut fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışması açısından çok önemlidir. Düzenli olarak meyve tüketmek vücuttan ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Hücre yenilenmesi sonucunda daha sağlıklı bir vücuda sahip olmuş olursunuz. Özellikle yaşlanmanın geciktirilmesi açısından yerli meyvelerden mandalina gibi meyveleri bol bol tüketmek gerekir.

Şeker ve Kalori Oranları

- Muz şeker oranı, 12 g, kalori oranı, 88.7 kcal'dır.

- Erik şeker oranı, 10 g, kalori oranı, 45.9 kcal'dır.

- Kivi şeker oranı, 9 g, kalori oranı, 60.9 kcal'dır.

- Elma şeker oranı, 10 g, kalori oranı, 52.1 kcal'dır.

- Armut şeker oranı, 10 g, kalori oranı, 57.1 kcal'dır.

- Dut şeker oranı, 8 g, kalori oranı, 43 kcal'dır.

- Kiraz şeker oranı, 8 g, kalori oranı, 50 kcal'dır.