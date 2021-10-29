Lol İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı, Yabancı Ve Türk Nick Önerileri
Lol, League of Legends oyununun kısaltmasıdır. Başta Uğursuz Korkuluk, RAM ve Uğursuz Koruluk olmak üzere birçok türü bulunan Leagues of Legends, dünya genelinde en çok oynanan strateji oyunlarının başında geliyor. Dünya genelinde yaklaşık 30 milyon oyuncuya sahip olan Lol'da, karakterler kadar seçilen nickler de önemli. Bazı nickler İngilizceyken bazı nickler ise iki ya da daha fazla sayıdaki kelimenin kısaltmasından oluşuyor. En iyi, güzel, komik yaratıcı, yabancı ve Türkçe nickler neler tüm detayları ile derledik.
Türkçe açılımı Şampiyonların Ligi olan League of Legends'ta nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:
1- Seçilen nickin klişe olmamasına özen gösterilmeli.
2- Nick ne çok kısa ne çok uzun olmalı.
3- Nickname'in seçilen karakterle uyumlu olmasına dikkat edilmeli.
Lol İçin En İyi, Güzel, Yaratıcı İngilizce Nick Önerileri
1- Best Shooter - En İyi Atıcı
2- Sniper- Keskin Nişancı
3- Unmerciful - Acımasız
4- Novices of Master- Acemilerin Ustası
5- Axe - Balta
6- Achillean - Bileği Bükülmez
7- Angel of Death - Ölüm Meleği
8- Kiss of Life - Hayat Öpücüğü
9- Steel Man - Çelik Adam
10- Silent and Profound - Sessiz ve Derinden
11- Blue Blood - Mavi Kan
12- Noble - Soylu
13- Runaway from Hell - Cehennem Kaçkını
14- The Last Princibal - Son Düellocu
15- Immortal Empore - Ölümsüz Hükümdar
16- More Strong Cowboy - En Güçlü Kovboy
17- Brutal - Vahşi
18- The Player - Oyuncu
19- Striking Distance - Vuruş Mesafesi
20- The Jackal - Çakal
21- Revenge of Wolf - Kurdun İntikamı
22- Unbreakable - Ölümsüz
23- Colour of Night - Gecenin Rengi
24- Perfect Magician - Kusursuz Sihirbaz
25- Knife - Bıçak
26- The Big Champion - Büyük Şampiyon
27- Iron Punch - Demir Yumruk
28- Over the Top - Zirvede
29- Cliffhanger - Dağcı
30- Dabster Hunter - Usta Avcı
Not: Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok filmin adını da kendinize nick olarak seçebilirsiniz. Bu isimler hem orijinal hem de akılda kalıcı olduğu için birçok LOL oyuncusu tarafından tercih ediliyor. İşte nick olarak seçebileceğiniz film isimleri:
1- Wizard of Oz - Oz Büyücüsü
2- Rain Man - Yağmur Adam
3- Fast and Dead - Hızlı ve Ölü
4- Shaun of Death - Zombilerin Şafağı
5- No Mercy - Acımak Yok
6- Ballistic Report - Balistik Raporu
7- The Bone Collector - Kemik Koleksiyoncusu
8- Karate Kid - Karateci Çocuk
9- Inside Man - İçerideki Adam
10- He Got Game - Oyunun Galibi
11- Die Hard - Zor Ölüm
Lol İçin Komik Nick Önerileri
1- Kimse Kıpırdamasın
2- Nerede Kalmıştık?
3- Sen değil Siz diyeceksin
4- Ben Onları Oyalarım
5- Doldur Boşalt
6- Nöbetçi Eczane
7- Samuray değil Samur Kürk
8- Eski Çeri
9- Ünsüz Düşmesi
10- Seni Seçtim Pikaçu
11- Oturan Boğa
12- Ölü Taklidi
13- Aç Ayı
14- Atıl Kurt
15- Yayan Türbülans
Lol İçin En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı Türkçe Nick Önerileri
1- Üstat
2- Kılıçların Efendisi
3- Çaylak
4- Define Avcısı
5- Okçu
6- Süvari
7- Kağan
8- Senyör
9- Çar
10- Şansölye
11- Tiran
12- Son İmparator
13- Arşidük
14- Markiz
15- Vikont