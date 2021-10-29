Lol İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı, Yabancı Ve Türk Nick Önerileri

Türkçe açılımı Şampiyonların Ligi olan League of Legends'ta nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

1- Seçilen nickin klişe olmamasına özen gösterilmeli.

2- Nick ne çok kısa ne çok uzun olmalı.

3- Nickname'in seçilen karakterle uyumlu olmasına dikkat edilmeli.

Lol İçin En İyi, Güzel, Yaratıcı İngilizce Nick Önerileri

1- Best Shooter - En İyi Atıcı

2- Sniper- Keskin Nişancı

3- Unmerciful - Acımasız

4- Novices of Master- Acemilerin Ustası

5- Axe - Balta

6- Achillean - Bileği Bükülmez

7- Angel of Death - Ölüm Meleği

8- Kiss of Life - Hayat Öpücüğü

9- Steel Man - Çelik Adam

10- Silent and Profound - Sessiz ve Derinden

11- Blue Blood - Mavi Kan

12- Noble - Soylu

13- Runaway from Hell - Cehennem Kaçkını

14- The Last Princibal - Son Düellocu

15- Immortal Empore - Ölümsüz Hükümdar

16- More Strong Cowboy - En Güçlü Kovboy

17- Brutal - Vahşi

18- The Player - Oyuncu

19- Striking Distance - Vuruş Mesafesi

20- The Jackal - Çakal

21- Revenge of Wolf - Kurdun İntikamı

22- Unbreakable - Ölümsüz

23- Colour of Night - Gecenin Rengi

24- Perfect Magician - Kusursuz Sihirbaz

25- Knife - Bıçak

26- The Big Champion - Büyük Şampiyon

27- Iron Punch - Demir Yumruk

28- Over the Top - Zirvede

29- Cliffhanger - Dağcı

30- Dabster Hunter - Usta Avcı

Not: Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok filmin adını da kendinize nick olarak seçebilirsiniz. Bu isimler hem orijinal hem de akılda kalıcı olduğu için birçok LOL oyuncusu tarafından tercih ediliyor. İşte nick olarak seçebileceğiniz film isimleri:

1- Wizard of Oz - Oz Büyücüsü

2- Rain Man - Yağmur Adam

3- Fast and Dead - Hızlı ve Ölü

4- Shaun of Death - Zombilerin Şafağı

5- No Mercy - Acımak Yok

6- Ballistic Report - Balistik Raporu

7- The Bone Collector - Kemik Koleksiyoncusu

8- Karate Kid - Karateci Çocuk

9- Inside Man - İçerideki Adam

10- He Got Game - Oyunun Galibi

11- Die Hard - Zor Ölüm

Lol İçin Komik Nick Önerileri

1- Kimse Kıpırdamasın

2- Nerede Kalmıştık?

3- Sen değil Siz diyeceksin

4- Ben Onları Oyalarım

5- Doldur Boşalt

6- Nöbetçi Eczane

7- Samuray değil Samur Kürk

8- Eski Çeri

9- Ünsüz Düşmesi

10- Seni Seçtim Pikaçu

11- Oturan Boğa

12- Ölü Taklidi

13- Aç Ayı

14- Atıl Kurt

15- Yayan Türbülans

Lol İçin En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı Türkçe Nick Önerileri

1- Üstat

2- Kılıçların Efendisi

3- Çaylak

4- Define Avcısı

5- Okçu

6- Süvari

7- Kağan

8- Senyör

9- Çar

10- Şansölye

11- Tiran

12- Son İmparator

13- Arşidük

14- Markiz

15- Vikont