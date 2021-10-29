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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Lol İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı, Yabancı Ve Türk Nick Önerileri

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Lol İsimleri Ve Nickleri - En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı, Yabancı Ve Türk Nick Önerileri

Lol, League of Legends oyununun kısaltmasıdır. Başta Uğursuz Korkuluk, RAM ve Uğursuz Koruluk olmak üzere birçok türü bulunan Leagues of Legends, dünya genelinde en çok oynanan strateji oyunlarının başında geliyor. Dünya genelinde yaklaşık 30 milyon oyuncuya sahip olan Lol'da, karakterler kadar seçilen nickler de önemli. Bazı nickler İngilizceyken bazı nickler ise iki ya da daha fazla sayıdaki kelimenin kısaltmasından oluşuyor. En iyi, güzel, komik yaratıcı, yabancı ve Türkçe nickler neler tüm detayları ile derledik.

 Türkçe açılımı Şampiyonların Ligi olan League of Legends'ta nick seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şunlardır:

 1- Seçilen nickin klişe olmamasına özen gösterilmeli.

 2- Nick ne çok kısa ne çok uzun olmalı.

 3- Nickname'in seçilen karakterle uyumlu olmasına dikkat edilmeli. 

 Lol İçin En İyi, Güzel, Yaratıcı İngilizce Nick Önerileri 

 1- Best Shooter - En İyi Atıcı

 2- Sniper- Keskin Nişancı

 3- Unmerciful - Acımasız

 4- Novices of Master- Acemilerin Ustası

 5- Axe - Balta

 6- Achillean - Bileği Bükülmez

 7- Angel of Death - Ölüm Meleği

 8- Kiss of Life - Hayat Öpücüğü

 9- Steel Man - Çelik Adam

 10- Silent and Profound - Sessiz ve Derinden

 11- Blue Blood - Mavi Kan

 12- Noble - Soylu

 13- Runaway from Hell - Cehennem Kaçkını

 14- The Last Princibal - Son Düellocu

 15- Immortal Empore - Ölümsüz Hükümdar

 16- More Strong Cowboy - En Güçlü Kovboy

 17- Brutal - Vahşi

 18- The Player - Oyuncu

 19- Striking Distance - Vuruş Mesafesi

 20- The Jackal - Çakal

 21- Revenge of Wolf - Kurdun İntikamı

 22- Unbreakable - Ölümsüz

 23- Colour of Night - Gecenin Rengi

 24- Perfect Magician - Kusursuz Sihirbaz

 25- Knife - Bıçak

 26- The Big Champion - Büyük Şampiyon

 27- Iron Punch - Demir Yumruk

 28- Over the Top - Zirvede

 29- Cliffhanger - Dağcı

 30- Dabster Hunter - Usta Avcı 

 Not: Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok filmin adını da kendinize nick olarak seçebilirsiniz. Bu isimler hem orijinal hem de akılda kalıcı olduğu için birçok LOL oyuncusu tarafından tercih ediliyor. İşte nick olarak seçebileceğiniz film isimleri:

 

 1- Wizard of Oz - Oz Büyücüsü

 2- Rain Man - Yağmur Adam

 3- Fast and Dead - Hızlı ve Ölü

 4- Shaun of Death - Zombilerin Şafağı

 5- No Mercy - Acımak Yok

 6- Ballistic Report - Balistik Raporu

 7- The Bone Collector - Kemik Koleksiyoncusu

 8- Karate Kid - Karateci Çocuk

 9- Inside Man - İçerideki Adam

 10- He Got Game - Oyunun Galibi

 11- Die Hard - Zor Ölüm 

 Lol İçin Komik Nick Önerileri 

 1- Kimse Kıpırdamasın

 2- Nerede Kalmıştık?

 3- Sen değil Siz diyeceksin

 4- Ben Onları Oyalarım

 5- Doldur Boşalt

 6- Nöbetçi Eczane

 7- Samuray değil Samur Kürk

 8- Eski Çeri

 9- Ünsüz Düşmesi

 10- Seni Seçtim Pikaçu

 11- Oturan Boğa

 12- Ölü Taklidi

 13- Aç Ayı

 14- Atıl Kurt

 15- Yayan Türbülans 

 Lol İçin En İyi, Güzel, Komik, Yaratıcı Türkçe Nick Önerileri 

 1- Üstat

 2- Kılıçların Efendisi

 3- Çaylak

 4- Define Avcısı

 5- Okçu

 6- Süvari

 7- Kağan

 8- Senyör

 9- Çar

 10- Şansölye

 11- Tiran

 12- Son İmparator

 13- Arşidük

 14- Markiz

 15- Vikont

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