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Lezzetli ekmek dilimi tarifleri
Evde harika ekmek dilimleri hazırlamak için yaratıcılığınız yeterli!
1-BİSKÜVİ VE KAKAO KREMALI EKMEK
- Bisküvi kreması için 1.5 paket yulaflı bisküvi ve 50 g esmer şekeri un gibi olana kadar mutfak robotundan geçirin.
- 200 ml Hindistan cevizi sütü ve2 yemek kaşığı tereyağını ilave edip 2-3 dakika daha çırpın.
- 1 tatlı kaşığı limon suyu ve bir tutam tarçını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar bir spatula yardımıyla karıştırın.
- Bir kasede sürülebilir kakao kreması ve hazırladığınız bisküvi kremasını karıştırın.
- Karışımı kızarttığınız tost ekmeklerinin üzerine sürün.
- Rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.
2-AVOKADO VE YUMURTALI EKMEK
- Yumurtayı tereyağında pişirin.
- Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın.
- 1 yemek kaşığı domates püresi ve 2 dilim pastırmayı ilave edip hafif soteleyin.
- Tost ekmeğini kızartın.
- Üzerine sırasıyla yarım ay formunda dilimlediğiniz yarım avokadoyu, pişirdiğiniz yumurtayı ve sotelediğiniz pastırmayı yerleştirin.
- Tuz ve karabiberle tatlandırıp servis yapın.
3-PEYNİRLİ EKMEK
- Bir çay bardağı rendelenmiş çedar peyniri ve bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peynirini bir kasede karıştırın.
- Tost ekmeklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.
- Üzerlerine birer tatlı kaşığı tereyağı sürün ve rendelenmiş peynir karışımından serpin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynirler eriyene kadar, yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
- Sıcak servis yapın.
4-FISTIK EZMELİ VE MUZLU EKMEK
- Kızarttığınız tost ekmeklerinin üzerlerine birer yemek kaşığı fıstık ezmesi sürün.
- Muzu dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin.
- Üzeri için iri çekilmiş cevizi 1-2 dakika kavurup ocaktan alın.
- Bal ekleyip karıştırın.
- Muzlu ekmek dilimlerini ballı ceviz ile süsleyerek servis yapın.
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