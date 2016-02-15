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Lezzetli ekmek dilimi tarifleri

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Lezzetli ekmek dilimi tarifleri
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Evde harika ekmek dilimleri hazırlamak için yaratıcılığınız yeterli!

1-BİSKÜVİ VE KAKAO KREMALI EKMEK 

  • Bisküvi kreması için 1.5 paket yulaflı bisküvi ve 50 g esmer şekeri un gibi olana kadar mutfak robotundan geçirin.
  • 200 ml Hindistan cevizi sütü ve2 yemek kaşığı tereyağını ilave edip 2-3 dakika daha çırpın.
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu ve bir tutam tarçını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar bir spatula yardımıyla karıştırın.
  • Bir kasede sürülebilir kakao kreması ve hazırladığınız bisküvi kremasını karıştırın.
  • Karışımı kızarttığınız tost ekmeklerinin üzerine sürün.
  • Rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.

Lezzetli ekmek dilimi tarifleri

2-AVOKADO VE YUMURTALI EKMEK 

  • Yumurtayı tereyağında pişirin.
  • Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın.
  • 1 yemek kaşığı domates püresi ve 2 dilim pastırmayı ilave edip hafif soteleyin.
  • Tost ekmeğini kızartın.
  • Üzerine sırasıyla yarım ay formunda dilimlediğiniz yarım avokadoyu, pişirdiğiniz yumurtayı ve sotelediğiniz pastırmayı yerleştirin.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırıp servis yapın.

3-PEYNİRLİ EKMEK

  • Bir çay bardağı rendelenmiş çedar peyniri ve bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peynirini bir kasede karıştırın.
  • Tost ekmeklerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.
  • Üzerlerine birer tatlı kaşığı tereyağı sürün ve rendelenmiş peynir karışımından serpin.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynirler eriyene kadar, yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 
  • Sıcak servis yapın.

 

Lezzetli ekmek dilimi tarifleri
 

4-FISTIK EZMELİ VE MUZLU EKMEK 

  • Kızarttığınız tost ekmeklerinin üzerlerine birer yemek kaşığı fıstık ezmesi sürün.
  • Muzu dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin.
  • Üzeri için iri çekilmiş cevizi 1-2 dakika kavurup ocaktan alın.
  • Bal ekleyip karıştırın.
  • Muzlu ekmek dilimlerini ballı ceviz ile süsleyerek servis yapın.

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