Kulak ve çene bölgesindeki şişlikleri ihmal etmeyin

Genellikle kulak önü tükürük bezlerinde tümör görülüyor

Tükürük bezi tümörlerinin yüzde 80’i kulak önü tükürük bezleri yani parotis bezinden kaynaklanır. Parotis bezi kaynaklı tümörlerin de %80’i benign yani iyi huylu tümörlerdir. Ülkemizde bu hastalık 1/2000 kişide gözükmektedir. Diğer tükürük bezi tümörleri nadir görülür ve sıklıkla çene altı tükürük bezlerinden veya dilaltı tükürük bezlerinden kaynaklanmaktadır. Bu son iki bölgede görülen tümörlerin malign yani kötü huylu olma potansiyeli daha yüksektir. Daha nadir olarak yumuşak damak, sert damak veya yutak bölgesindeki küçük tükürük bezlerinde de tümör gelişebilir.

Ameliyat sonrasında ek tedavi gerekebilir

Tükürük bezi tümörlerinde; USG ve/veya MR-CT gibi görüntüleme yöntemleri ile kitle hakkında bilgi sahibi olunarak, kitleden alınan ince iğne aspirasyon biopsisi ile tanı konulmaktadır. Böylece ameliyat sonrası ek tedaviye gerek olup olmayacağı anlaşılır. Bazı durumlarda biopsiden alınan sonuçlar yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda kitlenin radyolojik incelemesi yapılır ve eğer kötü huylu ise cerrahiye başvurulur. Hastanın genel durumunda herhangi bir engel yoksa malign tükürük bezi tümörleri ameliyat edilmelidir.

İyi huylu tümörler ileride kansere dönüşebilir

İyi huylu tümörlerin çok büyük bir kısmının da tedavisi cerrahidir. İyi huylu tümörlerin ameliyat edilmesinin sebebi, ileride kötü huylu tümörlere dönüşme riskini ortadan kaldırmaktır. Kulak önü bezi tümörlerinde, tükürük bezi yüz siniri üzerinden sıyrılır. Dolayısıyla bu tip tümörlerde başarı, cerrahın tecrübesi ile doğru orantılıdır. Ameliyat sonrası yüzde uyuşukluk veya kısmi felç olabilir. Çok daha nadir olarak kalıcı yüz felci gelişebilir. Çene altı ve dilaltı tükürük bezi ameliyatları sonrasında ise kısa süreli yutma zorlukları oluşabilir.

Ameliyatta boyun bölgesi de temizleniyor

Bazı kötü huylu tümörlerin tedavisinde eş zamanlı olarak boyun bölgesinin de temizlenmesi gerekir. Bu tümörlerde kanserli hücreler boynun lenf damarlarına sıçrama potansiyeli göstermektedir. Böyle durumlarda hastaya ameliyat sonrası radyoterapi ve/veya kemoterapi önerilebilir. Tükürük bezi tümürlerinin tedavi sonuçları son derece başarılı olabilmektedir. Yaşam kalitesi ve süresi bu sayede önemli artmaktadır.