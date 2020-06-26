Krista iliaka nedir? Krista iliaka ağrısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Kalça kemiği kemer bağladığımız bölgede genişler ve buraya krista iliaka denir. Krista iliaka anatomik olarak vücudun ön/yan bölgesinde yer almaktadır. Pantolon giyen kişilerde vücudun giysi ile temas ettiği yer olarak tanımlanmaktadır.

Krista iliaka ağrısının sebepleri nelerdir?

Krista iliaka ağrısı genellikle omurga kaynaklı, ligaman bağ dokusu kaynaklı, kas ağrısı ve sakriliak eklem ağrıları sonucu gerçekleşir. Nadiren de kemik tümörü ve kadın hastalıkları sonucunda oluşan kistlerden dolayı oluşur. Çeşitli enfeksiyonlar sonucunda da krista iliaka ağrısı görülebilmektedir. Ağır işler yapan hastalarda krista iliaka ağrısı daha çok hissedilmekte. Normalde hassas olan bir bölge olan krista iliaka sürtünme ve temasdan sıklıkla etkilenmektedir.

Krista iliaka tedavisi nasıl yapılır?

Tedavisinde ağrı kesici ve fizik tedavi kullanılabilir. Eğer kitle kaynaklı bir ağrı varsa ameliyat öneriler arasındadır. Kök hücre tedavisi ile ameliyatsız tedavi de olunabilinir. Kök hücre tedavisi hastanede yatmadan ve narkoz almadan, göbek bölgesinden yağlar alınarak hastanın hem zayıflaması ve şekillenmesi hem de alınan yağların saflaştırılmış kök hücre haline getirip şikayeti olan bölgeye kapalı olarak nakledilmesi sonucu hızlı, kolay ve kontrol gerektirmeyen en pratik tedavi yöntemidir. Kök hücre tedavisi ile hastalar hiç kimsenin bakımına ihtiyaç duymadan ve hastanede yatmadan tedavi olabilir.

Normal şartlarda hastanede yatış, tetkik, film gibi işlemlerle hastanın bir süre ilgilenmesi gerekmekte iken kök hücre tedavisi ile bu gibi işlemler için hasta vakit kaybetmeden hızlıca tedavi görebilmektedir. Kök hücre tedavisi hastalara gençlik aşısı olarak birçok yönden destek olmakta. Bu sayede hastalar günlük hayatlarında daha dinç hissetmektedir. Modern şehir hayatında strese bağlı vücutta oluşan yıpratıcı etkileri kök hücre tedavisi ile ameliyatsız şekilde gidebilirsiniz. Günümüzde insanlar hastanede ve evde yatarak zaman kaybetmek istememektedir bu sebeple kök hücre tedavisi hastalar tarafından kısa sürede iyileşme sağladığı için tercih edilen bir tedavi yöntemi olarak yerini almaktadır.