Koronavirüs önlemleri el egzamasına yol açabilir

Koronavirüs ellerinizde en az 10 dakika boyunca yaşar. İşte bu süre içerisinde mukozanızdan göz, ağız ve burun gibi organlarınıza dokunarak

kendinizi enfekte edebilir ya da başkasına bulaştırabilirsiniz. Sadece 20 saniye ılık su altında ellerinizi dikkatlice sabunlamanız yeterli olacaktır. Burada kilit nokta 20 saniyedir, fazlası egzamanın görülme olasılığını artıracaktır. Domuz gribi vakalarının yükseldiği geçtiğimiz yıllarda aşırı hijyene bağlı çok sayıda egzamalı hastamız olmuştu. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması için hijyen kurallarına dikkat ederken egzama olmamaya çalışılmalıdır.

El egzamasının belirtileri nelerdir?



Kaşıntı

Kızarıklık

Deri yüzeyinde su dolu kabarcıklar

Deride yarıklar

Ağrı

Ağır, şiddetli durumlarda hastaların parmak izleri bile silinebilir. Egzamada oluşan yarıklardan mantar, bakteri veya virüs daha kolay deriye nüfuz eder. Derinin koruyuculuğu bozulur ve enfekte olunabilinir.

El egzamasından nasıl korunabiliriz?



- Evde, dışarıda eldiven takılmalıdır.

- pH’ı uygun sabunlar, deterjanlar tüketilmelidir. Cildi tahriş etmeyecek bebe sabunları, şampuanlar, gliserinli sabunlar, banyo yağları gerekirse dermokozmetik ürünler kullanılmalıdır.

- Parfümsüz nemlendiriciler sıkça uygulanmalıdır.

- Çantamızda küçük nemlendiriciler taşınmalıdır.

- Ilık su kullanılmalıdır.

- Evde kullandığımız eldivenlerin kaliteli olmasına dikkat edilmelidir. Arada elimizden çıkarıp havalandırmalı, mutfak ve banyoda ayrı eldiven kullanılmalıdır.

- Antiseptik solüsyonlardan, sabunun olmadığı durumlarda yararlanılmalıdır.

- Çiğ sebze, meyve, soğan, et ve balık gibi yiyeceklere çıplak elle temas edilmemelidir.

- Yüzük mümkünse takılmamalıdır. Çünkü yüzüğün altında biriken deterjan ve sabun egzamayı başlatacaktır.

- Kişinin lateks alerjisi varsa ona uygun eldiven alınmalıdır.



Egzama başladıysa ne yapmalısınız?

Egzama başladıysa hemen doktor kontrolünde tedaviye başlanmalıdır. Hastalık ilerlemeden daha kısa sürede, daha az ilaçla tedavi olmak mümkündür. Ayrıca tedaviye yardımcı olması için bol ve sık nemlendirici sürülmeli, stresten uzak durulmalıdır.

Tüm bu temizlik önlemlerini alırken sabun ve suyun virüsün yaygınlaşmasını önlemede yeterli olduğunu bilmek gerekir. Egzama oluşmaması için de alkollü ürün ve dezenfektan kullanımı azaltılmaya çalışılmalıdır. Her el yıkaması sonrası etkili bir nemlendirici, bozulmuş deri bariyerimizi onaracaktır. Bariyeri bozulmuş bir deri vücuda yeni enfeksiyon giriş kapısı olarak görülür. Özetle su, sabun ve nemlendirici ellerimizi temiz ve sağlıklı yapmada en büyük yardımcımızdır.