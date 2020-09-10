Koronavirüs ile mücadelede çocukların sağlığına dikkat edilmeli

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, çocuklarının sağlığını düşünen ebeveynlerin korkulu rüyası haline geldi. Covid-19 ile mücadele döneminde evde çocukların sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, önemli uyarılarda da bulundu.



Evde jimnastik ve egzersiz



Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Bu süreçte evde jimnastik ve egzersizleri gibi fiziksel aktivitelerin yapılması, mümkünse kalabalık olmayan ortamlarda doğa yürüyüşleri yapılarak güneş ışığından faydalanmak, uyku düzeninin kesinlikle bozulmaması, ekran başında geçirilen sürenin kısıtlanması ve zihinsel gelişimi destekleyecek oyunlar oynanmasıı faydalı olabilir. Bu dönemde enfeksiyondan korunmada bir diğer önemli etmen de bebek ve çocukların beslenmesidir. Beslenme bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından da çok önemlidir. Bebekler için anne sütünün koruyucu bileşenlerinin genel olarak enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uygun kişisel korunma önlemleri alındıktan sonra covid (+) annenin bebeğini emzirebileceğini veya bebeğe sağılmış süt verilebileceğini bildirmektedir. Çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenmek için ise şeker içerikli ve katkı maddeli besinlerden uzak durmalıyız" dedi.



Dengeli beslenme alışkanlığı edinilmeli



Haftada iki gün mevsim balığı, haftanın üç günü kırmızı et tüketmeye, yumurta, yoğurt, tahıllar, kuru bakliyatlar, sebzeler, meyvelerden dengeli bir beslenme alışkanlığı edinilmesi gerektiğini ifade eden Yakar, "Haftada iki gün balık yemiyor, omega-3'ten zengin (ceviz, chia tohumu, avokado, kendir tohumu semizotu gibi) beslenmiyorsak omega-3 desteği ve eksikliği varsa D vitamini, çinko destekleri kullanmalıyız. Bağışıklık açısından bir diğer önem arz eden çocukluk çağı aşılamalarının pandemi döneminde hiçbir şekilde aksatılmamasıdır" dedi.