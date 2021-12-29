Koronada ses kısıklığı olur mu, ne zaman olur? Koronavirüs'te ses kısıklığı hakkında araştırmalar

Ateş, öksürük, kemik ağrısı gibi semptomların yanı sıra koronavirüs belitilerine bir yenisi daha eklendi. Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan kişilerde ses kısıklığı, boğuklaşma, çatallaşma gibi belirtilerin ortaya çıkması, koronada ses kısıklığı olur mu sorusunu beraberinde getirdi. İşte Birleşik Krallık Hükümeti Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı tarafından desteklenen bir COVID-19 araştırmasının koronada ses kısıklığı hakkında yaptığı çalışma sonuçları...

Koronada ses kısıklığı olur mu?

'COVID Semptom Çalışması'na katkıda bulunanlardan elde edilen veriler, boğuk bir sesin COVID-19'un bir belirtisi olabileceğini göstermiştir. İşte onu nasıl tespit edeceğiniz ve nasıl hissettirdiğine dair bilgiler...

Koronada ses kısıklığı nasıl olur?

Çalışmaya katılan kişiler, seslerinde konuşmalarının sesini etkileyen değişiklikler bildirdiler.

Boğuk bir ses, COVID-19'un çok yaygın bir belirtisi değildir; ancak pandeminin başlangıcında birçok klinik personeli hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşadıklarını bildirdi.

Boğuk bir ses kişiden kişiye değişebilir ve hissedilebilir. Örneğin, sesiniz daha gıcırtılı, hırıltılı veya pürüzlü, daha sessiz ve hatta perdede değişebilir hale gelebilir. Boğuk bir sesiniz varsa, konuşmak için daha fazla çaba gerektirdiğini hissedebilirsiniz.

COVID-19 virüsünün, ses tellerinin bir parçası olduğu solunum sistemimizdeki dokuları etkilediğini biliyoruz. Bu, bazı kişilerin enfeksiyon sırasında neden boğuk bir ses çıkardığını açıklar.

Ses kısıklığı, COVID-19'un yaygın belirtileri arasında yer almasa da açıklanamayan bir ses kısıklığınız varsa, emin olmak için bir test yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Koronada ses kısıklığı ne zaman olur?

Boğuk bir ses, çatallaşma ve ses kısıklığı COVID-19'un çok yaygın bir belirtisi değildir, ancak buna sahip olma olasılığı yaşla birlikte artar. Çocukların %13'ü, 16-35 yaş arası yetişkinlerin %29'u ve 35 yaş üstü yetişkinlerin %32'si hastalıkları sırasında ses kısıklığı yaşar.

Yapılan çalışmalar, COVID-19 hastası olan kişilerin sadece %2'si tek semptomlarının boğuk bir ses olduğunu bildirdi.





Koronada ses kısıklığıyla birlikte gözlemlenen belirtiler

Yetişkinlerde, ses kısıklığı genellikle yorgunluk veya baş ağrısı ile ortaya çıkar. 65 yaşın altındaki yetişkinlerde, boğaz ağrısı ve koku alma duyusu kaybı ile birlikte görülme eğilimindedir.

Sürekli öksürük, ateş, iştahsızlık ve olağandışı kas ağrıları gibi diğer semptomların yanı sıra ses kısıklığı da oldukça yaygındır. Çocuklarda ses kısıklığı en sık boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı ve bazen de ateş, öksürük ve koku kaybı ile ilişkilidir.

Hastalığınızın ilk haftasında birden fazla farklı COVID-19 semptomunuz varsa, yaşınıza ve cinsiyetinize bağlı olarak doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.