Kıyafet üzerinde unutulan alarmı sökmek için tüyolar

BİRİNCİ YÖNTEM

Alarmın çıkıntılı kısmı yukarı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.

İnce uçlu bir tornavida alın ve çıkıntılı kısmın yani mürekkep haznesinin kenarına yerleştirin.

Tornavidayı aşağı doğru sert bir şekilde bastırarak mürekkep haznesini çıkarmaya çalışın.

Mürekkep haznesi çıktığında altında metal plaka göreceksiniz.

Onu kaldırın ve pimi yerinde tutan metal kolu kaldırın, bunun için yine tornavidadan yardım alabilirsiniz.

Pimi alarmdan kaldırarak çıkarın. Artık pim serbest. Delikten kolayca kayabilir ve alarm çıkabilir.

İKİNCİ YÖNTEM

Bazı kıyafetlerde alarmı kırdığınızda içindeki mürekkep her yere bulaşabilir.

İşte bu nedenle alarmı kırmak yerine yuvarlak kısmının üzerine bir mıknatıs tutun.

Alarmın üst kısmını bu şekilde çıkarmayı deneyin.

Eğer zorlanırsanız çekiçle yavaşça kırmaya çalışın.



ÜÇÜNCÜ YÖNTEM



Kıyafetin üzerinde bulunan alarmın üzerindeki çıkıntıya küçük bir iğne takın.

İğne, alarmın içinde bulunan bilyeleri toplayacaktır.

Şimdi iğneyi çakmakla ısıtın ve bilyelerin erimesini sağlayın.

Üst kısımdaki bilyeler eridiğinde alarm alt kısımdan ayrılacak.

Bu iki parçayı birbirinden ayırdığınızda alarmın içindeki iğneyi alıp kıyafetinizden kolayca çıkarabilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ YÖNTEM

Alarmın tepe kısmındaki çıkıntıyı bir çakmak yardımıyla ısıtın.

Bir süre sonra bu kısım erimeye başlayacak.

Eriyen tümsek kısmın içinden pim çıkacak.

Pimi bir cımbız yardımıyla çekip alın.

Biraz daha yakma işlemine devam edin.

Alarmın alt kısmı yavaş yavaş iğnesinden ayrılıp çıkacak.



Aldığınız eşya hassassa ve kumaşa zarar veririm endişesi taşıyorsanız, kıyafeti aldığınız mağazaya götürerek görevlilerden alarmı çıkarmalarını istemenizde fayda olabilir.